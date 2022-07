La sanidad pública española cuenta con un total 1.000 dentistas para atender a la población. Una cifra actualizada para EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, por el presidente del Consejo General de Dentistas, el doctor Óscar Castro Reino. Una cantidad claramente insuficiente, asegura, para hacer frente al plan de salud bucodental que ha previsto poner en marcha el Gobierno y que quiera atender de forma prioritaria, en los centros de salud, a niños, embarazadas o personas con discapacidad intelectual. "O se hacen presupuestos realistas y planificaciones en el tiempo, o no tendremos nada", augura el doctor Castro.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias explicaba el pasado junio los detalles de la ampliación de la cartera de servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado por el Consejo Interterritorial, del que se beneficiarán más de siete millones de personas. La intención del Ejecutivo es incrementar los servicios comunes que hasta ahora no se prestaban por la sanidad pública, con un enfoque fundamentalmente preventivo y priorizando a niños y jóvenes, embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con cáncer.

Niños, embarazadas, personas con discapacidad intelectual o con procesos oncológicos, tendrán prioridad en el plan del Gobierno.

Entre los grupos prioritarios, como se ha dicho, la población infanto-juvenil, dividida en dos grupos, el de 0 a 5 años y otro, de 6 a 14. Se incluirán, entre otras prestaciones, las revisiones periódicas para ver el riesgo de caries, tanto en la dentición temporal como en la definitiva; el sellado de fosas y fisuras o el tratamiento de lesiones por traumatismos. Las embarazadas, las personas con discapacidad intelectual o diagnosticadas con procesos oncológicos del territorio cérvico-facial, una reclamación que los dentistas llevaban largo tiempo exponiendo.

El Consejo General de Dentistas siempre ha resaltado la necesidad de atender a este grupo de población. Asimismo, para el órgano colegial, mención especial merecen las personas que se están sometiendo a tratamientos de radioterapia o quimioterapia a causa del cáncer. El oral, recuerdan, es uno de los problemas bucodentales más comunes en adultos. El consumo de tabaco y alcohol, una mala alimentación o una prótesis mal ajustada, son factores de riesgo que pueden provocar la aparición de este tipo de enfermedad.

Faltan profesionales

La ampliación de la cobertura dental en los centros de salud -en un país donde, con datos del propio Consejo de 2020, sólo el 51 % de la población había ido al dentista en el último año- ha sido aplaudida por los odontólogos que, sin embargo, desde un primer momento han advertido que, para desarrollar el plan previsto por el Ministerio de Sanidad, es necesario incrementar el número de plazas que existen actualmente en la sanidad pública para dentistas e higienistas, una petición a la que se suman entidades como el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife o el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES).

"Hay poco más de 1.000 dentistas públicos. Está bien que se ponga sobre la mesa la salud bucodental, pero sin profesionales y medios, ¿cómo vas a hacerlo'", señala el doctor Castro.

Hace apenas unas semanas, con motivo del anuncio del plan bucodental del Gobierno, el doctor Castro estimaba para este diario la cifra de dentistas con los que cuentan los centros de salud: en torno a 3.000. Cifras que ha vuelto a revisar y contrastar. Son menos: sólo unos 1.000 odontólogos ejercen en los ambulatorios de toda España. "Para hacer planes hay que dotarlos de presupuesto", redunda el presidente de los dentistas.

"Somos el caladero para todos los países de Europa para tener profesionales bien formados. Los ingleses, los franceses...todos se llevan a los dentistas españoles", indica Óscar Castro.

Y se explica: "Somos más de 40.000 dentistas, se va a crear otra facultad nueva de Odontología -y llevamos 24, apunta- somos el país con más facultades, que creamos el mayor número de dentistas -cada año salen 1.800- y somos el caladero para todos los países de Europa para tener profesionales bien formados. Los ingleses, los franceses...todos se llevan a los dentistas españoles. Me parece bien que se ponga sobre la mesa la salud bucodental, pero sin profesionales y medios, ¿cómo vas a hacerlo'", señala el doctor Castro.

Dentistas que emigran

El presidente del Consejo General insiste. Pese al número de dentistas que salen cada año de las facultades, pocos son los que acaban en la sanidad pública. "Al final qué hacen: trabajar en franquicias, clínicas particulares o emigrar. Además, les ofertan contratos por debajo de los 1.000 euros; es decir, ya no hablamos de esa élite que se supone que conformaba la profesión en su momento. No tiene sentido que permitas que se formen dentistas y luego no les busques salidas laborales", añade.

"Si permites que se formen 1.800 dentistas al año tienes que articular las cosas para que la sanidad pública acepte 1.000 o 1.500", señala el presidente del órgano colegial.

"Si permites que se formen 1.800 dentistas al año, tienes que articular las cosas para que la sanidad pública acepte 1.000 o 1.500 para dar cobertura a esa población porque ahora, en cifras, sólo acude al dentista la mitad de la población. Hay que llegar a la otra mitad y, para hacerlo, hay que crear unidades de salud bucodental en los centros de salud", insiste.

En España, incide el doctor Óscar Castro, la salud bucodental sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Los 44 millones de euros asignados a este apartado en el plan del Gobierno, son una cantidad insuficiente para satisfacer la demanda: toca a poco más de seis euros -6,2 exactamente, precisa- si se divide entre los siete millones de ciudadanos a los que Sanidad quiere dar atención prioritaria en este apartado. "Se nos llena la boca diciendo que la salud bucodental es un derecho, pero también lo es hacer un trasplante de hígado, de corazón...O se hacen presupuestos realistas y planificaciones en el tiempo, o no tendremos nada", zanja el máximo responsable de los dentistas españoles.