¿Dónde se verá el eclipse solar parcial de este sábado?

Este sábado 11 de agosto habrá un eclipse solar parcial, pero no se podrá ver en todo el mundo. Este eclipse empezará a las 08:00 horas de la mañana y se espera que pueda alcanzar una duración de tres horas.

Según los datos ofrecidos por la NASA, este fenómeno, que ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol sin cubrir por completo su superficie, se podrá ver en el este y el norte de Europa, el norte de África, Canadá, Groenlandia y diferentes puntos de Asia central. Destacan que los habitantes de la zona oriental de Siberia y del Polo Norte serán los más privilegiados, al poder ver el 65% del eclipse.

Por otro lado, los que no puedan visualizar el eclipse, que es el tercer y último del año, tendrán otras opciones para seguirlo. Por ejemplo, a través de Internet en Virtual Telescope Project o de YouTube mediante el canal Space an Universe Official.