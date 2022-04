“Estéticamente la Semana Santa de Zamora tiene todo. Otras, como Valladolid, pueden tener tallas espectaculares, cofradías de renombre, pero les falta algo imprescindible, el escenario, el fondo de Zamora, no hay otro igual”. Es lo que piensa Jorge Ramos Hernández el ganador del 38 Concurso Nacional de Fotografía organizado por la Junta pro Semana Santa, que este martes recogía el primer premio, en el transcurso de la inauguración de la exposición con los 76 trabajos presentados al certamen, que está abierta hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión.

“Es la estética, el ambiente, todo lo que rodea la Semana Santa, las tradiciones, es algo que se huele y se siente y plasmarlo en una foto es algo relativamente sencillo”, cree este fotógrafo aficionado de 47 años, residente en Simancas. “La Semana Santa de Zamora es bonita la mires donde la mires y la sientas como la sientas”. Jorge Ramos explicó que la pandemia impidió sacar fotos como todos los años, “en los rincones que conozco desde niño” y optó por fijarse en los detalles: “La Cofradía del Silencio me dejó acercarme al Cristo y ahí vi la foto. El rojo de la cofradía y el Cristo siempre perfecto. Un detalle que normalmente no verías si no estas tan cerca”.

Con Luis Pablos Florez como maestro de ceremonias, varios directivos de la Junta Pro Semana Santa (los presidentes de Vía Crucis y Borriquita entre otros), la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, la jefa de Cultura de la Junta, Pilar Alonso, y el secretario de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero, hicieron entrega de los galardones a los premiados.

El segundo premio fue para el joven Miguel Prieto Hernández, madrileño de familia zamorana, con “Miserere” y el tercero para Francisco González Martínez, con “Sayón”, una foto hecha con un teléfono móvil. Las menciones, para “Interior” de Pablo Peláez Franco, “Catedral, de Carlos Fernando García Andrés y “Rabboní”, de Salvador Fresnadillo Córdoba.

Las fotos ganadoras y el resto de originales presentados al concurso se pueden ver en la sala de exposiciones del Teatro Ramos Carrión hasta el 17 de abril, en horario de lunes a domingo de 11.00 a 13.000 y de 17.00 a 20.00 horas, aunque Jueves y Viernes santos la sala permanecerá cerrada.