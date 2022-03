La Semana Santa de Zamora está dispuesta, como siempre, a respetar escrupulosamente las normas que dicte Sanidad para los desfiles y actos de la próxima Pasión 2022, pero también reclama unas restricciones que no sean más severas de las que se aplican a otros ciudadanos. La presidenta de la Junta pro Semana Santa, Isabel García Prieto, reconoció que “nos rebelamos al ver las imágenes del carnaval, porque no entendemos que a nosotros se nos pongan unas normas y en carnaval pareciera como que no hubiera pandemia”. Por ello enviaron una comunicación a la Consejería de Sanidad para recordar que “acataremos las normas, pero pedimos que sean las mismas para la Semana Santa que para el resto de ciudadanos”.

García Prieto pronunció estas palabras en el transcurso de la asamblea de la cofradía de la que es presidenta, interpelada por algunos de los hermanos sobre el diseño de lo que será la Pasión de este año. En este sentido Isabel García señaló que lo que hay hasta el momento es un borrador salido de la primera reunión que una representación de la Semana Santa de la comunidad, compuesta por los presidentes de las Juntas de Valladolid, Medina de Rioseco y ella misma como responsable de Zamora. Básicamente se habló de la conveniencia de que las procesiones discurrieran por calles más amplias y Sanidad se comprometió a hacer los cribados a los cargadores, siempre voluntarios. Zamora, indicó, es la que más problemas tiene en ese sentido por el tipo de carga debajo del paso, mientras en otros puntos de la comunidad lo que abundan son las andas exteriores o los pasos a ruedas. De ahí que la Consejería de Sanidad se comprometiera a realizar los test de antígenos a los cargadores, aunque no parece que en ningún momento vayan a ser obligatorios. El día 21 se reúnen todas las juntas de cofradías de la comunidad Todo parece indicar que habrá una segunda reunión entre los representantes de la Semana Santa de la comunidad y los máximos directivos de la Sanidad regional, anunciada por el propio consejero, Alejandro Vázquez, esta pasada semana y que se celebrará muy posiblemente entre el 18 y el 20 de este mes de marzo. Será una reunión previa a la convocatoria telemática que tienen previsto llevar a cabo las distintas Semanas Santas de la comunidad el día 21, con el fin de fijar una postura común de cara a las celebraciones de la Pasión, en fechas más próximas de las que se encontraban cuando se dio a conocer el primer borrador. Todo el mundo espera que para esa fecha el panorama de la pandemia esté más claro y pueda haber unas normas sobre la forma de actuar en la Semana Santa, aunque seguramente se sigan dictando en forma de recomendaciones más que de obligado cumplimiento. Aunque todo el mundo aboga por una Semana Santa lo más normal posible nadie olvida que la pandemia está ahí. Y por ejemplo este año será excepcional para aquellos cargadores que declinen ocupar su puesto por riesgo o por miedo a contraer la enfermedad y se será más permisivo con estos supuestos, como ya ha manifestado alguna cofradía.