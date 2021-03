El teatro Ramos Carrión de Zamora acogía en la mañana del Domingo de Ramos su atípico pregón de Semana Santa que, cada año, organiza la Junta de Cofradías. El buen tiempo permitió los corrillos a la entrada (guardando las precauciones) del reducido número de invitados, fundamentalmente dirigentes semanasanteros y autoridades como el alcalde de Zamora, Francisco Guarido que se saludó cortesmente con el obispo, Fernando Valera y el diputado de Vox, Pedro Requejo, el presidente de la Diputación Francisco Requejo, la delegada de la Junta, Clara San Damián, la consejera de Familia, Isabel Blanco, la directora del Instituto de la Juventud, Estela López, el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, el subdelegado de Defensa, Vicente González o el nuevo comisario de Policía, Guillermo Vara, por citar algunas.

En el escenario del Ramos Carrión apareció el “matrimonio” al que daban vida Almudena San Frutos y Jesús Ramos, sobre un decorado que representaba el salón de una casa antigua. Fueron los encargados de proporcionar un hilo conductor a los resúmenes de los pregones de la ultima década, protagonizados por personajes muy diferentes entre sí y por una sola mujer, la hasta el momento última pregonera, Eva Crespo, de 2019.

El recorrido arrancó con el periodista Jorge Losada en 2010 y prosiguió por el del arzobispo Carlos Amigo (2011), el historiador y archivero Florián Ferrero Ferrero (2012), otro de los grandes conocedores de la Semana Santa el antropólogo, José Luis Alonso Ponga (2013), el sacerdote José Ángel Rivera de las Heras (2014), delegado diocesano de Patrimonio y deán de la Catedral, el escultor e imaginero Ricardo Flecha Barrios (2015), el semanasantero Luis Felipe Delgado de Castro (2016), el periodista Sergio Martín Herrera (2017) y el también periodista Javier Hernández Hernández (2018).

El paso del tiempo se dejaba notar, curiosamente menos en el contenido de los discursos como en el marco en el que desarrollaban, la mitad en el antiguo salón de actos de Caja España (hoy Unicaja), con dirigentes de Semana Santa y autoridades que, muchas de ellas, ya no siguen en primera línea o el obispo que falleció, Gregorio Martínez Sacristán.

Terminado el acto central del “Pregón de pregones” intervino la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, Isabel García Prieto, quien relató las vicisitudes de la pandemia, que hace un año obligó a suspender la entrega del Barandales a la Banda del Maestro Nacor Blanco y el pregón de Vicente Díez Llamas y este año tampoco ha permitido realizar la proclama con el formato habitual.

Recordó la presidenta a todos los pregoneros de la Semana Santa, desde que se estrenara esta figura el 1961 con Carlos Pinilla, así como al autor del cartel, Luis Quico o al ganador del 36 Concurso de Fotografía, Ángel Pérez González.

“Esta Semana Santa será especial”, indicó García Prieto, quien constató que las cofradías, a pesar de conocer desde hace tiempo que no podría haber procesiones, “han estado más activas que nunca, reforzando y acrecentando su labor social, eje fundamental de todas ellas, para intentar en la medida de sus posibilidades paliar las necesidades de las personas vulnerables y más castigadas por las consecuencias de esta pandemia”.

“Este año la procesión irá en el corazón de cada uno de los cofrades, con la oración silenciosa en los templos donde se encuentran las imágenes devocionales, porque este año sí se podrán visitar y estar cerquita de ellas”, dijo la presidenta. También se podrán visitar las imágenes y grupos escultóricos que se encuentran en el Museo de Semana Santa “donde en el paso de las Tres Marías y San Juan la Cofradía de Jesús Nazareno, en un precioso gesto, ha querido recordar a su jefe de paso recientemente fallecido, Juan José Ferrero”. Y recomendó asimismo la visita a la exposición virtual “Altares”, comisariada por Alberto Martín.

Isabel García Prieto anunció la próxima firma del acuerdo con Junta, Diputación y Ayuntamiento para financiar la construcción del Museo de Semana Santa, que cuenta también con el compromiso del Gobierno Central para ayudar a su acondicionamiento interior. “El nuevo Museo será una realidad y sin duda será un referente nacional e internacional, como en su día sucedió con el actual”

Tras recordar que la diócesis está celebrando el año jubilar del noveno centenario de su restauración, finalizó su discurso con un “cuídense” para lograr acabar con la pandemia.

Cerró el acto el obispo de Zamora, Fernando Valera, quien abogó por la fe en Dios como la mejor forma de afrontar la pandemia. “Lo que no es cristiano es la apatía, los rodeos ante el sufrimiento para que no nos salpique” y animó a todo el mundo a tener gestos de compasión con el prójimo: “Nada es pequeño cuando se trata de compartir cariño y ayuda”. “El amor de Dios no protege de ningún sufrimiento, pero protege de todos los sufrimientos”, concluyó.

TODO SOBRE LA SEMANA SANTA DE ZAMORA