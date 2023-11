Si sufres insomnio sabrás que es un sinvivir. Dormir y descansar con la conciliación del sueño es fundamental para nuestra salud. El sueño está al cien por cien involucrado en infinidad de procesos fisiológicos y por eso es importante cuidarlo.

¿Sabías que de dormir bien dependen, entre muchas cosas, la consolidación de la memoria, la regulación hormonal, la regularización vascular o incluso el procesamiento a nivel emocional?

Obesidad

Diabetes

Hipertensión

Enfermedades vasculares

Cambios metabólicos

Algunos tipos de cáncer

Además debes de saber que la necesidad del sueño y la regulación del mismo varía según cada organismo y en función de la edad y otros factores. Según la Sociedad Española del Sueño (SES) lo normal es dormir entre siete y ocho horas por la noche.

Factores que afectan a nuestro sueño: ¿Qué pasa con la alimentación?

Entre los múltiples factores que influyen en el sueño, uno de los más importantes es la alimentación. El Journal of Academy of Nutrition and Dietetics avanzó que existe una conexión profunda entre el descanso y la dieta.

Llegaron a esta conclusión con una serie de informes publicados entre 1975 y 2021 para conocer la relación entre dieta y calidad del sueño.

“Se realizó una revisión de la literatura utilizando PubMed sobre estudios que examinaron la relación entre la composición de la dieta (es decir, macronutrientes o dietas especiales) y la calidad del sueño evaluada objetivamente. Veinte estudios en humanos (6 de observación y 14 de intervención) publicados entre 1975 y marzo de 2021 cumplieron con los criterios de elegibilidad y fueron incluidos”, explican los autores del mismo estudio.

Importante influencia de los carbohidratos y las grasas

Entre sus hallazgos, se encontraron una cantidad de carbohidratos y grasas en la dieta se asoció a peores índices de calidad de sueño. Eso sí, todo depende del tipo de carbohidratos y grasas. Las dietas más ricas en carbohidratos completos como la fibra y grasas algo más saludables (como las insaturadas) se asociaron como una mejor calidad del sueño. Las dietas proteicas se asociaron, también, a una mejor calidad de las horas del sueño.

“La investigación futura podría proporcionar información sobre si las modificaciones dietéticas podrían ser una estrategia personalizada y efectiva para mejorar la calidad del sueño”, apuntan los creadores del estudio.