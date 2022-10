El insomnio es la dificultad para iniciar, mantener el sueño, o bien percibir una mala calidad de sueño a pesar de dormir un número de horas que, aparentemente, puede ser suficiente.

La neuróloga del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid y experta en sueño Celia García Malo señala que también se puede hablar de insomnio cuando además de tener estos síntomas, el paciente también percibe síntomas durante el día: se siente cansado, tiene problemas de concentración, de ansiedad, de irritabilidad, o de ansiedad, al mismo tiempo que siente cuando se tiene que meter en la cama que es el momento en el que se inicia la pesadilla ('me intento dormir y no puedo y me pongo nervioso).

Aquí esta experta en sueño reconoce que no hay un número de horas determinado que debamos dormir todas las personas, "no se puede generalizar y decir que todos debemos dormir 8 horas" ya que, según precisa, las necesidades totales de sueño cambian a lo largo de la vida, y no es lo mismo en un bebé que en un anciano.

Consejos frente al insomnio

Con todo ello, la neuróloga defiende que el insomnio tiene solución si buscamos bien la causa, tal y como sucede con cualquier problema médico, lo que facilitará que desaparezca.

"El problema del insomnio es que muchas veces no está bien tratado porque al final necesitas tiempo, se necesita hacer un estudio de sueño, y algo que en nuestro modelo sanitario no es tan accesible como otras pruebas", lamenta la especialista.

Muchas veces los pacientes consultan y directamente les recetan hipnóticos, como las benzodiacepinas (todas las acabas en 'zepam'), y si ya directamente le das eso al paciente sin investigar por qué tiene ese problema de sueño no solucionas el problema, y a lo mejor se lo agravas porque le das algo para dormir, que a veces tiene efectos secundarios, se desarrolla tolerancia y dependencia y sin esa pastilla no puedes dormir; de hecho, advierte de que a veces tienes que subir la dosis para dormir, y estás igual de mal pero además tomando medicación para dormir.

Si su causa es psicológica mantiene que hay tratamientos para ello, la terapia cognitivo conductual, para que estos pacientes en el plazo de mes-mes y medio recuperen ese sueño natural, sin angustia, de forma fisiológica.