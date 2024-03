Vicky Luengo, actriz: "Me he sentido cosificada, pero la madurez ayuda a tomar fuerza y alejarse"

Vicky Luengo pisa el sábado 9 de marzo el escenario del Teatro Principal de Zamora. La actriz, que vive un excelente momento profesional, representará "Prima facie" en el liceo zamorano con todas las entradas agotadas desde hace varios días.

–En el Principal pone en escena una obra que si no la hubieran escrito, habría que escribirla.

–Totalmente. Es un texto muy importe que cuenta cosas que creo que era necesario que escuchásemos como sociedad y estoy muy contenta de que sea yo quien la pone encima de la mesa. El texto lo conocí a través de Juan Carlos Fisher, el director de la obra. Fue el quien me lo propuso y le estoy muy agradecida porque ha sido muy apasionante hacer este monólogo, que es un reto y un plus de ilusión. La primera vez que lo leí estaba en mi casa y lloré.

–La obra profundiza en la violencia contra la mujer en distintos aspectos e incluso usted habla de una violación.

–En el monólogo ocurre una violación. El texto habla de cosas muy serias e impactantes. Además, no estamos acostumbrados y, sobre todo, no estamos acostumbrados a hablar en términos más físico, no teorizar sino ver qué ocurre en el cuerpo de una mujer cuando es agredida sexualmente.

–¿Cómo se prepara para esa escena?

–Es una escena muy dura antes de empezar llevo a cabo muchos estiramientos e intento estar relajada antes de salir a escena.

Victoria Luengo / Cedida

–No estamos acostumbrado a que se nos hable de violaciones sobre un escenario, ¿cómo reacciona el público, lo hace igual el hombre y la mujer?

–Evidentemente es una experiencia única y no reacciona igual, pero sí reacciona con la misma sensibilidad. Las mujeres tenemos otra forma que verlo porque vivimos en problema en nuestras propias carnes. Los hombres no tienen una única reacción; hay algunos que lloran, otros que se sienten muy increpados, otros que salen muy emocionados, otros que salen más enfadados...

–Cuando percibe ese tipo de respuesta por parte de los espectadores ¿qué le reporta cuando actúa?

–A mí me genera muchísimas cosas porque me ayuda mucho lo que provoca la obra. Yo lo que veo en el espectador lo aplico, me ayuda a gestionar y a generar nuevas emociones sobre la escena.

–Este proyecto teatral ¿le ha ayudado a crecer como actriz?

–Sí, sin duda me ha ayudado muchísimo. He aprendido mucho y siento que soy una actriz que ahora tiene muchas más herramientas tras hacer este monólogo. Me ha supuesto un reto y una exigencia. A la vez es un trabajo que he encarado con más respeto porque son los mensajes más importantes que yo he lanzado en mi carrera. La obra es un grito de auxilio, es un juicio hacia cómo el sistema judicial trata a las víctimas de agresión sexual, pone el dedo en la llaga. Considero que es difícil, pero podemos tener un poco más de esperanza en que las cosas pueden empezar a cambiar y para prueba la sentencia a Alves.

vicky luengo / Cedida

–Usted atesora una trayectoria de más de 17 años, ha estado a las órdenes de Sorogoyen, Colomo, de Berlanga… más hombres que mujeres.

–Acabo de hacer una ópera primera con Carolina África y me dirigió Carol Rodríguez en "Chavalas". Me han dirigido también mujeres, pero es verdad que menos que hombres. Todavía queda un camino para conseguir que haya más directoras, pero siento que vamos por el buen camino.

–Ha interpretado papeles, como en "Antidisturbios", que la han situado en la primera línea de la interpretación nacional, ¿cómo lo ha gestionado?

–La fama no la noto mucho, por el momento me encuentro bastante tranquila. No me encuentro condicionada por ser conocida y no pienso en ello. También tengo el privilegio de que no me paran mucho por la calle y lo vivo muy tranquila.

–Acaba de estrenarse "Reina Roja", una serie en la que encarna a la singular detective Antonia Scott que gestara Gómez-Jurado, cuya novela ha sido un éxito de ventas.

–Dar vida a esta mujer ha sido una experiencia realmente muy bonita y muy divertida donde he tenido la oportunidad de trabajar con cosas de acción, con efectos especial, con cromas… ha sido un verdadero lujo. El papel que interpreto poco tiene que ver conmigo porque ella es la mujer más inteligente de la Tierra, tiene mucho dolor y se siente muy sola. Está muy alejada de mí, pero me he divertido mucho haciéndola.

–Y ¿tiene algo de Victoria Luengo el papel de "Prima facie"?

–Todos los papeles que interpretas tienen algo mí porque es mi cuerpo, es mi voz y son mis gestos, por lo tanto siempre hay algo mío, en este caso está alejada, pero sí tiene algo mío. Como mujer he me sentido cosificada porque te dicen de la manera que se supone que la mujer tiene que ser desea y cuando eres pequeña intentas imitar ese referente inalcanzable y que, además, no interesa porque no es interesante y, de repente, te sientes enmarcada en una imagen que la sociedad te obliga a tener.

–¿Cómo rompió con ella?

–Creo que con la madurez y el desarrollo vital coges fuerza para alejarte.

–Recientemente ha recibido el premio Princesa de Girona en la modalidad de arte.

–Para mí ha sido un verdadero honor porque la lista de quienes lo han recibido anteriormente es brutal y me siento realmente muy orgullosa.

–¿Qué prefiere los premios otorgados fuera del sector o lo que otorga la propia industria?

–La verdad es que no puedo elegir entre los dos porque siempre un premio es una cosa muy bonita de recibir.