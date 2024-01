La memoria es aquello que diferencia el Ser del No Ser de Parménides, porque aquello que no es recordado no es, y viceversa. Nuestra habilidad para ello supone la fina línea entre la perpetuidad limitada o el límite perpetuo de aquello que se es pensado. De ahí radica nuestra sociedad actual, vividora de excesos, que alza en grado sumo al presente que se desvanece a cada instante.

Una divinización que se fundamenta en la muerte del presente para alzarse y reafirmar su existencia, una sociedad que condena en un No Ser aquello que fue, pero que tras dejar de existir condenó a todo su pasado existente en esa misma perdición. Y es que no hay mayor virtud que la memoria, en otras palabras, no hay entendimiento del presente y el futuro sin la reafirmación del pasado. Rubén Herrero Villar