Las cenas de Navidad ya están aquí. Cada vez se adelantan más. El mes de noviembre se ha convertido en codiciado objeto de celebración navideña. En muchos restaurantes de Zamora tienen ya el "completo". Me alegra que se recupere esa ‘tradición’ que cayó en picado tras la crisis y la pandemia y que, parece ser, ahora vuelve por sus fueros. Infinidad de empresas dejaron de celebrarla y no la han recuperado, pero otras muchas han vuelto a subirse a ese carro. Algunas, las más pudientes, por todo lo alto, incluso con barra libre para sus empleados. Y no hay que irse a Madrid o Valladolid que está más cerca. En Zamora también hay empresas de tronío que dan gloria.

Si en temporadas anteriores el grueso de las comidas se concentraba en la semana previa a la de Nochebuena, cada vez es más frecuente que las compañías anticipen sus festejos corporativos al mes de noviembre o incluso que los retrasen a enero. Además de las cenas de empresa, este tipo de reuniones festivas de mesa y mantel también se celebra entre amigos y familiares. Pandillas de chicas, pandillas de chicos y mixtas que se reúnen en torno a una celebración que utilizan como excusa para pasar una velada agradable. Los precios se han disparado de una forma escandalosa. No obstante, según los datos que maneja la asociación Hostelería de España, el gasto medio de los consumidores en las cenas de Navidad rondará entre los 50 y 60 euros el cubierto, a pesar de la contención de los ciudadanos por los efectos de la inflación. El aumento de precios ha "redundado" en el gasto disponible de los clientes, que ahora planifican más a la hora de salir a comer fuera y optan, a juicio de Hostelería de España, por menús con productos y precios "más asequibles". No hay que olvidar que la Navidad es un momento clave para la facturación en bares y restaurantes. De toda la vida, el fin de semana previo a la Navidad venía siendo el preferido de los consumidores para organizar sus cenas y comidas navideñas en grupo. Se iniciaban incluso en el propio puentazo de diciembre para continuar así hasta uno o dos días antes de la Nochebuena. Por cierto, las comidas ganan terreno a las cenas, aunque estas sigan siendo las favoritas de los celebrantes. A pesar de los pronósticos que parecen favorables, la situación de los hosteleros, en general, durante el tercer trimestre del año es de "pesimismo". Después de dos trimestres en positivo, los hosteleros prevén una caída del consumo. Todo es posible dada la situación política y social en España que hace que muchos consumidores se retraigan a la hora de realizar este tipo de desembolso. Echan cuentas y prefieren abstenerse "por lo que pueda pasar". Lo cierto es que ya son muchas las cenas de Navidad que se celebran en Noviembre. Desde la fiesta de Halloween, miles de personas ponen su tiempo de ocio en modo Navidad y eso pasa indefectiblemente por cenas y comidas. Las Navidades se adelantan y las cenas se reparten en el tiempo porque es la única manera de cuadrar tantas fechas y así evitas quedarse sin poder llevar a cabo, una tradición que crisis y pandemia estuvieron a punto de llevarse por delante.