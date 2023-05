Los dedos del Rey

Nunca como hasta el pasado sábado, la figura del eterno Príncipe de Gales, Carlos de Inglaterra, hoy Carlos III, había sido escudriñada tan al detalle. Hay un rasgo físico en el nuevo rey de los británicos todos, que a nadie ha pasado desapercibido. Desde que ocupa el trono tras el fallecimiento de su madre la reina Isabel II hemos tenido la oportunidad de verlo en distintos actos institucionales firmando documentos. Y siempre ha llamado la atención lo hinchados y rojizos que están sus dedos. Bueno, eso y su constante mal humor que puede ser síntoma de una enfermedad preocupante, sobre todo en un personaje público como en este caso el monarca.

La hinchazón de sus dedos y el consiguiente enrojecimiento apuntan a que el monarca sufre dactilitis o dedos de salchicha. Y de verdad que los dedos del King parecen auténticas salchichas de Franckfurt. Tiene que ser molesto de narices a la hora de enfundarse unos guantes y de escribir, aunque no se ha observado que firme con dificultad.

Nada sabíamos de la dactilitis, hasta que Carlos III la ha puesto ‘de moda’, es un decir. La dactilitis es una inflamación de los dedos de las manos o de los pies que hace que tengan una apariencia de salchicha, de ahí el nombre coloquial del trastorno. La inflamación puede acompañarse de dolor y enrojecimiento y dificultar el movimiento de los dedos.

Según parece, son varias las situaciones o enfermedades que pueden provocar dactilitis. Una de ellas es el embarazo por la retención de líquidos, pero obviamente no es el caso del rey Carlos III. Se necesitaría un estudio completo con análisis de sangre y pruebas como radiografías para determinar la causa y en el caso del monarca no ha salido a la luz. Ni creo que salga. Las cosas de palacio se quedan en palacio, salvo que algún empleado decida contarlas. No me extraña que cada vez se firmen más documentos de confidencialidad. La lengua, por dinero, se desata con mucha facilidad.

Dicen los expertos que la artritis psoriásica, pero también los problemas de circulación e incluso la sífilis, es la principal causa de dactilitis o dedos de salchicha ya que afecta a un tercio de las personas con este problema. Probablemente es la causa de la dactilitis del rey Carlos III. Cabe señalar que la artritis reumatoide no provoca dedos de salchicha. Luego está lo de su permanente mal humor que muy bien podría ser síntoma de alguna enfermedad de tipo neurológico o, quién sabe, a lo mejor es que Charles III es así. Lo cierto es que sus dedos han dejado huella en la opinión pública.