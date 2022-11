Zamorana, joven y emprendedora

No ha alcanzado la treintena. Se llama Mercedes Tejedor Gómez y es una brillante profesional de la enfermería, carrera que cursó en Zamora y que enriqueció con la especialidad de Enfermera Obstétrico-Ginecologica, que concluyó en Ourense, tras superar la oposición de Enfermero Interno Residente. Mercedes es zamorana por los cuatro costados pero ha echado raíces en la capital gallega donde desempeña su trabajo de una forma holística y personalizada en función de las necesidades de las madres.

Ha sido en Orense donde ha dado forma a un proyecto largamente acariciado. Se llama “Ualabi”. El nombre hace referencia a un pequeño mamífero de la familia de los marsupios, cuyas crías pasan solo 33 días en el útero materno, por lo que al nacer su estado es casi embrionario. Me he enterado de todo esto y de mucho más leyendo el magnífico reportaje que le ha dedicado “El Faro de Vigo”. Me llamó la atención y mire usted por donde, la entrevistada es zamorana, de una añada excelente, porque la excelencia es lo que Mercedes roza cada día con su trabajo después de años de preparación, ensanchando sus conocimientos.

Ualabi, es el primer centro de maternidad para un acompañamiento personalizado e integral a las mujeres desde la consulta preconcepcional al posparto. Un centro innovador que se ha convertido en un referente, gracias al espíritu emprendedor de esta matrona zamorana. Zamora pierde profesionales de la sanidad extraordinarias que ganan otras provincias. Bien es verdad que en esta tierra pocos niños nacen y vamos a menos, es decir, a peor. Mercedes necesita terreno en el que desarrollar su proyecto y lo ha encontrado en Orense donde es toda una autoridad en la materia. Respetada y querida por sus pacientes que se han convertido en amigas.

Ejerciendo su profesión, Mercedes ha recorrido media España. Desde el Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, a Salamanca, A Coruña, Verín, Monforte de Lemos hasta recalar en el paritorio de Orense, ciudad que la ha acogido con los brazos abiertos. Mercedes, se ha empoderado a fuerza de formarse de manera constante para ofrecer a las madres la última evidencia científica. Que gran idea la de abrir un centro que ofrece un acompañamiento personalizado e integral a las mujeres a lo largo de todo el proceso de gestación, así como en los momentos previos y posteriores. Y ha sido mérito en solitario, y no sin dificultades, de una joven profesional zamorana que ha sabido encauzar su sueño y su formación para dar a luz, nunca mejor dicho, a un centro innovador que incluso ha despertado el interés de la prensa gallega en general y de, ¡ahí es nada!, “El Faro de Vigo” en particular.