Hay autores que escriben novelas soñando ya en verlas trasladadas a la pantalla. No fue el caso de Agatha Christie, que no siempre quedó contenta con las adaptaciones que hicieron de sus libros, ya que es quizá la escritora cuyas obras más hemos visto en el cine y la televisión, gracias a su buen ojo para la intriga.

En su Gran Bretaña natal, prácticamente no eres nadie en el mundo de la interpretación si no has participado en algún título basado en las piezas de la gran dama del misterio. Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Kenneth Branagh, Judi Dench, Peter Ustinov, David Niven, Albert Finney... Son muchos los actores compatriotas de esta brillante mujer que han sido sospechosos o que han investigado los intrincados asesinatos que surgían de su mente incluso cuando se dedicaba a las tareas más anodinas. "Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a cualquiera en un maniaco homicida de categoría", llegó a confesar.

Los franceses llevan años versionando sus obras en 'Los pequeños asesinatos de Agatha Christie', una ficción que se ha ambientado en los años 30, 50, 60 y 70, y ahora acaba de llegar a Movistar Plus+ una miniserie con su primer protagonista negro, 'Matar es fácil'.

Pero si eres un amante de los casos de Christie aquí proponemos una guía para ver las mejores series basadas en sus obras. Teniendo en cuenta que películas como 'Misterio en Venecia' (2023), 'Muerte en el Nilo' (2022) y 'Asesinato en el Orient Express' (2017), de Kenneth Branagh, están en Disney+; 'Testigo de cargo' (1957) de Billy Wilder; 'Asesinato en el Orient Express' (1974), de Sidney Lumet; y 'Muerte en el Nilo' (1978), de John Guillermin, están en Filmin; y 'La casa torcida' (2017), de Gilles Paquet-Brenner, en Amazon Prime. Para jugar al Cluedo desde el sofá de casa.

1. 'Agatha Christie: ¿Por qué no le preguntan a Evans?'

Hugh Laurie, el irascible doctor House y gran admirador de la obra de la autora británica, dirige y actúa en 'Agatha Christie:¿Por qué no le preguntan a Evans?', miniserie basada en una de sus novelas policiacas. Compuesta de tres episodios, Movistar Plus+ la estrenará el próximo 15 de abril, dos días después que en el en Reino Unido. Los protagonistas son el hijo de un vicario local (Will Poulter) y a su inteligente amiga, la socialité Lady Frances 'Frankie' Derwent (Lucy Boynton, 'The politician', 'Modern love'). Ambos tratan de resolver un crimen después de que él descubra el cuerpo despeñado de un hombre moribundo que, con su último aliento, jadea la críptica pregunta del título. Hugh Laurie, Emma Thompson y Jim Broadbent completan el reparto. Además, las películas 'Agatha y la maldición de Ihstar' y 'Agatha y los asesinatos de medianoche' se estrenarán los domingos 10 y 17 de abril en Movistar+.

Año: 2022

Dónde ver: Movistar+

2. 'Poirot'

Doce temporadas se pasó el actor David Suchet en la piel del puntilloso detective belga adicto a las tisanas en esta brillante serie de la cadena británica ITV. Con el buenazo de Hastings (Hugh Fraser), el inspector jefe Japp de Scotland Yard (Philip Jackson) y la eficiente señorita Lemon (Pauline Moran) a su lado, no había criminal que se le resistiera, ni siquiera cuando en los últimos capítulos estuvo ya postrado en la cama. Hay episodios cortos, pero la mayoría son prácticamente películas, de hora y media de duración, con una ambientación impecable.

Año: 1989-2013

Dónde ver: Filmin, Amazon Prime y Pluto TV

3. 'Miss Marple'

Que no les engañe su aspecto de ancianita ingenua e inocente, porque a Miss Marple no se le escapa una. El otro gran personaje de Agatha Christie, esa abuelita que atrapa a malhechores mientras se ocupa de sus rosales en la campiña inglesa, también fue llevado a la pequeña pantalla por el mismo equipo de 'Poirot'. Con Geraldine McEwan como protagonista, a la que tomó el relevo Julia McKenzie a partir de la cuarta temporada.

Año: 2004-2013

Dónde ver: Filmin, Amazon Prime y Pluto TV

4. 'Diez negritos'

La novela de crímenes más vendida de todos los tiempos, con 100 millones de ejemplares, ha sido llevada al cine en varias ocasiones pero en televisión destaca esta cuidada adaptación que la BBC británica estrenó para conmemorar el 125º aniversario del nacimiento de la gran dama del misterio. En sus tres adictivos episodios, 10 personajes que aparentemente no tienen nada en común son citados por un misterioso anfitrión en una isla incomunicada en la que, poco a poco, irán muriendo uno a uno. Con Aidan Turner ('Poldark'), Miranda Richardson ('Dead Boss'), Charles Dance ('Juego de tronos'), Douglas Booth ('Los pilares de la Tierra'), Maeve Dermody ('Beautiful Kate'), Burn Gorman ('Torchwood'), Anna Maxwell Martin ('El círculo Bletchley'), Sam Neill ('Peaky Blinders'), Toby Stephens ('Lost in space') y Noah Taylor ('Preacher').

Año: 2015

Dónde ver: Movistar Plus+

5. 'Inocencia trágica'

En su autobiografía, Agatha Christie confesó que fue uno de los libros que más le gustó escribir, y esta miniserie de tres episodios de la BBC sacó partido de ello. En la Navidad de 1954, una rica filántropa es asesinada y su hijo adoptivo es encarcelado, acusado del crimen. Cuando un científico que acaba de regresar de una expedición al Ártico afirma tener la coartada que puede demostrar la inocencia del chico, ya es demasiado tarde, porque este murió en prisión. El viudo, que está a punto de volverse a casar, y el resto de sus hijos se resisten a desenterrar los secretos del pasado. Con Bill Nighy ( 'Love Actually', 'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto') y Matthew Goode ( 'Match Point', 'Downtown Abbey'), o Anna Chancellor ( 'Cuatro bodas y un funeral')

Año: 2018

Dónde ver: Hasta hace poco estaba disponible en Movistar Plus+

6. 'Testigo de cargo'

El mismo equipo de '10 negritos' e 'Inocencia trágica' está detrás de esta adaptación de la BBC, de dos episodios, del relato corto 'The witness for the prosecution', que Billy Wilder ya había llevado a la pantalla en 1957 con estrellas como Tyrone Power, Marlene Dietrich y Charles Laughton. El asesinato de una rica viuda (Kim Cattrall) pone en el punto de mira de la policía al joven al que acababa de dejarle toda la herencia en este 'thriller' repleto de giros de guion inesperados.

Año: 2016

Dónde ver: Movistar Plus+

7. 'El misterio de la guía de ferrocarriles'

John Malkovich encarna al legendario detective Hercules Poirot en esta adaptación de la cadena británica BBC, de tres episodios, a cargo de la guionista Sarah Phelps ('Inocencia trágica', '10 negritos', 'Un escándalo muy británico'). Persigue a un homicida que mata a sus víctimas siguiendo el orden alfabético y que, junto al cadáver, deja una copia de la guía de ferrocarriles.

Año: 2018

Dónde ver: Hasta hace poco estaba disponible en Movistar Plus+

8. 'El misterio de Pale Horse'

Otra de las miniseries adaptada con acierto por la guionista Sarah Phelps, que adereza con toques de terror sobrenatural. A lo largo de dos episodios, Rufus Sewell interpreta a un viudo que aparece en una misteriosa lista encontrada en el zapato de una mujer que acaba de fallecer. Todas las personas que salían junto a él en el mismo listado van muriendo poco a poco, con lo que se desata la paranoia. Sus pesquisas le llevan hasta un pintoresco pueblo en el que habitan tres misteriosas mujeres a las que tachan de brujas.

Año: 2020

Dónde ver: Hasta hace poco estaba disponible en Movistar+

9. 'Matrimonio de sabuesos'

Francesca Annis y James Warwick interpretan al dúo de detectives Tommy y Tuppeence en esta serie basada en la novela homónima de 1929. Consta de 11 capítulos y se hizo con un premio Emmy.

Año: 1983

Dónde ver: Filmin