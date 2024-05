Amaia Salamanca y Rosauro Varo eran hasta hace poco una de las parejas más sólidas del panorama nacional. Los avala una relación amorosa de 13 años y tres hijos en común, pero los últimos meses están siendo convulsos para la pareja.

Según la revista Lecturas, han estado durante un tiempo llevando vidas separadas, con el empresario viviendo de soltero y la actriz responsabilizándose de sus hijos. Su entorno no tardó en responder a esta información alegando que siguen "unidos" y teniendo una relación "totalmente sólida".

Las últimas declaraciones de Amaia Salamanca apuntan a lo contrario. Aunque la pareja parece haber apaciguado las aguas y acallar los rumores, su intervención en el podcast 'A Solas Con', viene a confirmar que hace unos meses la pareja atravesó por uno de sus peores momentos.

El espacio, dirigido por Vicky Martín Berrocal, abordó en uno de sus segmentos la cuestión: ¿qué te haría decir adiós a una relación? Amaia Salamanca respondió: "Sería algo muy extremo, una persona que fuera maltratadora o algo así, pero yo llevo todo este tiempo con una persona maravillosa".

La entrevistadora añadió que "diría adiós por una infidelidad" a una relación, pero la réplica de la actriz la pilló por sorpresa: "Pues a mí eso me parece que puede formar parte de crear y construir, porque si tú has encontrado una persona con la que quieres tener hijos y dar una educación a tus hijos, y crees que es maravillosa, y una simple infidelidad va a hacer que todo eso se destroce... para mí, no".

"Una traición y un engaño a tu pareja"

Las redes sociales han reaccionado a las declaraciones de Amaia Salamanca y se han posicionado a favor y en contra de la posición de la actriz. Una usuaria ve "perfecto" que puedan mantener una relación abierta, pero considera que lo que abordan en la entrevista es una "traición y un engaño a tu pareja".

En cambio, otra tuitera está de acuerdo con la afirmación de la actriz: "Siempre he dicho que una infidelidad y unos cuernos no son lo mismo. Una infidelidad podría perdonarse, pero unos cuernos implican una relación sexo-afectiva con otra persona y es una falta de respeto".

Amaia Salamanca, que se hizo famosa a consecuencia de la serie de televisión "Sin tetas no hay paraíso", quiso añadir un matiz para zanjar el asunto: "Si te está poniendo los cuernos todos los días y todo el mundo lo sabe... dices 'para esto no'".