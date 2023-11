Tras impactar a medio mundo con las imágenes del encuentro secreto de Genoveva Casanova y el Príncipe Federico de Dinamarca en Madrid, la revista 'Lecturas' publica este miércoles en su portada una nueva y sorprendente exclusiva que, en este caso, tiene como protagonistas a Amaia Salamanca y Rosauro Varo.

Según la publicación, la pareja, una de las más sólidas del panorama nacional -llevan juntos 13 años y tienen 3 hijos en común- estaría llevando vidas separadas. Y para demostrarlo, acompañan su contundente información de unas instantáneas del empresario con una amiga con la que habría pasado el fin de semana en el palacete del siglo XVIII que la actriz y él poseen en el centro de Sevilla aprovechando la ausencia de su familia.

Un reportaje que deja entrever que Rosauro estaría haciendo vida de soltero y que los rumores de crisis que han rodeado a la pareja en los últimos meses -y sobre los que ellos no se han pronunciado en ningún momento- serían una realidad.

Pero si la protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso' y el exitoso empresario guardan silencio, su entorno cercano no ha tardado en reaccionar a la exclusiva de 'Lecturas' negando la mayor a ¡Hola!, que asegura que Amaia y Rosauro no están separados. Siguen "unidos" y, aunque es cierto que su historia de amor ha pasado por altibajos -como sucede en cualquier pareja- su relación es "totalmente sólida en este momento".

Además, la revista del saludo aclara que la chica que aparece en las imágenes de 'Lecturas' con el vicepresidente de Movistar+ es una amiga de ambos que, al igual que otros amigos, se quedaron a dormir en la casa familiar de Sevilla, y que la intérprete estaría al tanto desde el primer momento.

Un asunto sobre el que la pareja, que ha hecho de la discreción su norma desde que se conocieron en 2010, no piensa hacer declaraciones públicamente. Son varias las ocasiones en las que se ha especulado con un posible distanciamiento -debido a que ambos suelen separar su vida personal de la profesional y son contadas las ocasiones en las que han acudido a eventos juntos y presumiendo de su amor- pero tanto Amaia como Rosauro han hecho oídos sordos a estos rumores de crisis que son, como dice la propia palabra, simplemente rumores.