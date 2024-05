El Festival de Eurovisión 2024 busca heredero para Loreen. Habrá que esperar hasta el 11 de mayo, día de la gran final, para saber quién se alza como ganador este año. No obstante, primero tendrán lugar las dos semifinales que filtrarán a los países participantes, reduciendo su número de 37 a 26. En el certamen hay seis candidatos que, según es tradición, están automáticamente clasificados para la gran cita en la que se luchará por el Micrófono de Cristal: los 'cinco grandes' ('big five' en inglés), que son España, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, y el país anfitrión del evento, que en este 2024, tras el triunfo de Loreen con 'Tattoo' en la última edición, es Suecia. Los demás, hasta 31, necesitarán superar antes las semifinales... pero no todos lo harán: 11 quedarán eliminados.

La representación española estará a cargo del dúo Nebulossa, que no está situado entre los grandes favoritos según las apuestas. 'Zorra' tendrá que vérselas con Nemo Mettler (el rapero es el gran favorito y representa a Suiza con 'The code'), Baby Lasagna (representante de Croacia que cantará 'Rim Tim Tagi Dim'), y Angelia Mango, que con su cumbia 'La noia' intentará llevarse el premio a Italia. Dónde ver las semifinales La segunda de las semifinales de esta edición se celebrará el jueves 9 de mayo a partir de las 21:00 horas. Reunirá a 16 países, de los que se clasificarán 10, por lo que la competición será ligeramente más exigente que en la otra semifinal, donde solo hay 15 candidatos. Los competidores representarán a Malta, Albania, Grecia, Suiza, la República Checa, Austria, Dinamarca, Armenia, Letonia, San Marino, Georgia, Bélgica, Estonia, Israel, Noruega y Países Bajos. La semifinal se podrá ver en directo por La 1 de Televisión Española y en la plataforma digital RTVE Play: ambas retransmitirán el evento completo. Además, puedes seguir minuto a minuto lo que sucede con nuestra cobertura de Eurovisión: crónica de las semifinales y de la final, imágenes, galerías, vídeos, anécdotas, noticias... La primera semifinal se celebra el martes 7 de mayo, también a partir de las 21:00 horas. Al igual que en la segunda semifinal, 10 representantes pasarán a la gran final. En ella se dan cita Chipre, Serbia, Lituania, Irlanda, Ucrania, Polonia, Croacia, Islandia, Eslovenia, Finlandia, Moldavia, Azerbaiyán, Australia, Portugal y Luxemburgo. Para la gran final, que arrancará a las 21:00 horas del sábado 11 de mayo, habrá 26 competidores: los 10 ganadores de cada semifinal, los 5 del 'big five' y la anfitriona Suecia. Los 37 países competidores tendrán derecho a voto, y el público del resto del mundo podrá apoyar a sus favoritos como si formara parte de un país extra.