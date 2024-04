Una de las mayores ilusiones de Marta Peñate es ser madre junto a Tony Spina. La canaria se encuentra inmersas en su proyecto de futuro con el italiano y mantiene a sus seguidores al tanto de los pasos que está dando para crear una familia.

Sin embargo, la exconcursante de Supervivientes esta vez ha sido pasto de las críticas tras una promoción en sus redes que hacía pensar que estaba embarazada. Ante esto, la ex de Lester Duque ha tenido que salir a pedir perdón por este malentendido y desmentir que estuviese embarazada.

Marta Peñate pide perdón

Marta Peñate ha pedido perdón por hacer creer que está embarazada. Sus ultimas publicaciones en Instagram han generado una gran confusión entre sus seguidores y, por eso, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha disculpado públicamente. La colaboradora de televisión ha asegurado a sus fans que, cuando logre su embarazo, serán los primeros en saberlo.

La colaboradora de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha revolucionado a sus seguidores de Instagram con su última publicación en Instagram. Un post que iba acompañado de un storie que provocaba todavía más dudas entre sus incondicionales.

Un eslogan que se podía leer también en la publicación en cuestión, que rápidamente se llenaba de todo tipo de comentarios de sus seguidores. Algunos de ellos, los más esperanzados, creían que era una forma de anunciar su embarazo.

La exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se siente fatal y tiene mucho remordimiento. "Siento haberos engañado, era una estrategia de marketing. Empecé a leer "esto es porque está embarazada", ahí se me rompió el corazón. El día que, por fin, consiga quedarme embarazada, lo diré. Y lo diré sin esperar los tres meses, me da igual. Estaré tan ilusionada que querré contarlo y no podré aguantarme tanto", ha reconocido la canaria.