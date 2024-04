El reality show en que se ha convertido el fichaje de David Broncano para RTVE amenaza con un nuevo capítulo. La televisión pública aprobó in extremis este miércoles el contrato para dos años y 28 millones con el presentador de La Resistencia, en una votación que no estuvo exenta de polémica y donde la presidenta, la socialista Concepción Cascajosa, hizo valer su voto de calidad, con el aval del informe jurídico de la Abogacía del Estado. Pero no todos los consejeros dan por buena la votación; algunos consideran que puede ser "impugnable" y avanzan consultas para determinar si dar o no una batalla legal.

Tras numerosos aplazamientos y reuniones, y a la espera de conocer la decisión final, Jorge Javier Vázquez, el famoso presentador de televisión, ha querido dar la cara y salir en defensa del cómico gallego en su nueva entrada en el blog que escribe dentro de la revista Lecturas. Y lo hace especialmente respecto a las teorías que dicen que el fichaje está marcado por Moncloa como maniobra para acabar con 'El hormiguero'. La sonada opinión de Belén Esteban sobre el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez "No sigo mucho la trayectoria de Broncano pero por lo (poco) que sé de él no recuerdo que se haya manifestado nunca políticamente. O puede que lo haya hecho, pero tampoco de manera muy activa. Aun así la prensa (conservadora de Madrid, especifiquemos) nos da a entender que es un abnegado y fiel servidor de los dictámenes del presidente", comenzó diciendo el conductor de 'Supervivientes'. "Otro asunto es lo de ‘El Hormiguero’, que se han tomado como algo personal su fichaje. Que dicen que Moncloa les tiene manía. Que lo van a poner ahí para destrozarlos. No sé, como toda teoría conspiranoica entiendo que tendrá muchos adeptos. Y que habrá mucha audiencia que estará vibrando con ella y que se organizarán cadenas en X (antes Twitter) con el hashtag #EHnosetoca o algo así. Pero a mí, qué queréis que os diga, se me queda un poco corta. Con poca enjundia", continuó el presentador. Ayuso clama contra el fichaje de Broncano por RTVE y de los "tejemanejes" de su contrato: "No se lo puede permitir" Jorge Javier también aseguró que ni Juan del Val se cree que "semanjante bola" de que Pedro Sánchez quiere acabar con 'El hormiguero': "En términos de audiencia no cabe duda de que les debe resultar muy rentable. Es un giro de guion muy apetecible. El Estado –así, en mayúsculas– contra un presentador. A ver, es que si yo me viera en una tesitura así quizás sería el primero en inflar la historia. Y, además, por entregas". "Pero venga, pongámonos serios. Pablo Motos no tiene rival a corto plazo. Lleva veinte años ocupando esa hora, es imposible que aparezca alguien y lo fulmine. Imposible. La cadena que apueste por intentar hacer sombra a Motos sabe que, como mínimo, debería mantener un mismo producto durante tres temporadas. Un producto en el que creyera, apoyara y no le metiera prisa por conseguir objetivos a corto plazo. No hay otra. Puedes ir poniendo parches pero competir contra Pablo Motos significa invertir a futuro. Entonces, no entiendo muy bien la preocupación que parece cundir en ‘El Hormiguero'", expresó el comunicador. Ayuso carga contra el contrato de Broncano en RTVE: "Se podría pagar el sueldo a 400 médicos" "¿De verdad os lleváis esas sofoquinas tú y tu equipo por el fichaje de Broncano? A mí me parece que en vez de montar esos numeritos deberíais aplaudir su llegada y desearle suerte. Es un compañero, no un comisario político. Que parece que os va a quitar el pan y la sal cuando tenéis ya tanto dinero que no os lo vais a gastar en cien mil vidas. Y digo yo que yéndoos tan bien no entiendo cómo os metéis en esos berenjenales políticos, con lo que pringa hablar de todos esos temas. Hablo con conocimiento de causa", argumentó. Jorge Javier también hizo una similitud entre lo que le pasa a los presidentes del Gobierno y a los conductores de televisión con el paso del tiempo: "A los presentadores siempre nos da por convertirnos en líderes de opinión. No falla. Hasta que caemos del caballo y dejamos de dar la chapa al personal para dedicarnos a hacerles la vida más entretenida".