Telecinco despidió anoche la séptima edición de 'La isla de las tentaciones' con la emisión de su debate final. Para sorpresa -y preocupación- de los participantes que estaban en el estudio, la 'luz de la tentación' se iluminó por última vez con motivo de un "bombazo", tal y como destacó Sandra Barneda antes de llevar al centro del plató a los siete chicos: "Quiero verles las caras".

El programa publicó entonces unos mensajes que apuntaban a que Álex había estado con una chica teniendo ya una relación con Gabriela. "Es una chica que me pidió una foto y acabó siendo un vídeo", empezó explicando el joven con su novia al lado, que en un primer momento también le resto importancia al asunto: "Es una frikifan que ha querido un minuto de fama en la tele".

Tras la emisión de más conversaciones que demostraban que Álex habría tenido algo más con la chica del vídeo, Gabriela se fue dando cuenta de las mentiras de su novio y acabó abandonando el plató durante una pausa publicitaria. Acorralado por todas las pruebas que estaban saliendo a la luz, acabó reconociendo su infidelidad: "Sí, he metido la pata".

Al ver que Gabriela estaba completamente destrozada, Sandra Barneda fue en su búsqueda para darle un abrazo e intentar consolarla. "No quiero entrar. Le pedí mucha confianza y confié en todo. Me daba igual todo el mundo, le creía a él", explicó entre lágrimas mientras la presentadora intentaba mediar entre ambos: "Acaba de reconocer que ha metido la pata, está hecho polvo. Podría no haberlo reconocido y seguir en sus trece".

Finalmente, Gabriela acabó regresando al plató para escuchar las explicaciones de Álex: "Te he fallado, no tengo excusa ninguna. Estoy superarrepentido de esa mierda. No es excusa tampoco, pero llevábamos dos o tres semanas. Te lo tenía que haber contado". "Le dije que jamás iba a pasarle por alto una infidelidad", recordó la exconcursante entre lágrimas.