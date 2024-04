Hace ya unos cuantos meses desde que se hizo oficial el final de Sálvame. El coloso de Telecinco, programa hegemónico durante las tardes de la cadena de Mediaset, se encontró con un túnel donde parecía que solo brillaba la luz tras una caída en las audiencias que terminó con el programa. Los 14 años en antena se acabaron de un plumazo y obligaron a sus históricos colaboradores a buscarse la vida.

A unos cuantos de ellos -los más habituales- parecieron abrírseles las puertas del cielo después de un fichaje de última hora que llegó para, en apariencia, darle un cierre digno al elenco de Sálvame. Belén Esteban, Lydia Lozano, Kiko Matamoros Terelu Campos, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval y María Patiño pusieron rumbo a América y Latinoamérica para encontrar un nuevo puesto de trabajo como parte de su aventura en 'Sálvese Quien Pueda', un docureality que se sumerge en las entrañas de la nueva etapa vital de los colaboradores.

Ayuda psicológica

María Patiño ha sufrido dos fuertes varapalos en su trabajo en solo unos meses. De la cancelación de 'Sálvame' el pasado mes de junio a ser sustituida de 'Socialité' a comienzos de enero. Dos drásticos cambios tras lo que se ha visto obligada a ponerse en manos de expertos y es que no es fácil gestionar una situación de este calibre.

Patiño se ha refugiado en el trabajo, un plano en el que ha sido profundamente feliz, pero que a su vez le ha asestado golpes inesperados. Lejos de anclarse en estos, María dice sentirse en una privilegiada.

Así lo ha declarado: "Tenía adicción al trabajo, pero la he tenido siempre. He sido muy obsesiva, he tenido mucho miedo a depender de alguien. Pero, claro, al final también es verdad que me ha dado frutos. Soy una privilegiada de este negocio, la verdad", decía.

"Tuve que pedir ayuda psicológica porque me vi muy perdida. Cuando frenas y además te frenan porque tú no quieres frenar te preguntas ¿y ahora qué?", terminó diciendo.