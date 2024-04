Fue sentarse en el plató de Supervivientes nada más aterrizar casi de Honduras y allí estaba su hermana, Terelu Campos. Lo que iba a ser un bonito encuentro entre ambas tenía gato encerrado para Carmen Borrego, que fue la encargada de contarle a la mayor de las Campos la exclusiva que su hijo, José María Almoguera, y su expareja, Paola Olmedo, habían concedido a una revista en la que ella no quedaba precisamente como buena madre.

"Ayer ocurrió algo: hubo una portada de otra revista con cosas muy injustas, mentiras y manifestaciones dolorosas. Tu hijo y su exmujer lo han vuelto a hacer". Y justo en ese momento Jorge Javier entró en escena invitándole a conocer los duros titulares.

La reacción

"Qué poca vergüenza", musitaba Carmen mientras veía un vídeo sobre la entrevista. Sin embargo, no montó dramas porque "tengo la conciencia muy tranquila y ya está bien, todo tiene un límite y el mío puede que haya llegado hoy". Confiesa que "llevo matándome como madre muchos años y yo puedo dormir tranquila, no sé ellos".

Decepción también del hijo

"Mi madre me decepcionó cuando vendió nuestro embarazo", ha asegurado el nieto de María Teresa Campos, responsabilizando a su madre de su reciente separación con Paola: "Sí, el trabajo de mi madre ha contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio".

Almoguera también ha cargado contra 'Sálvame' en esta entrevista con una términos duro. "Gracias a Dios ha desaparecido de nuestras vidas", ha asegurado en esta entrevista concedida en la revista.

Por su parte, Paola Olmedo también se ha mostrado muy dura con la que fue su suegra en esta entrevista, señalándola directamente: "Ella vendió mi embarazo sin que yo lo supiese".

"Ni siquiera lo sabía mi padre, ni mi mejor amiga. Yo no hubiera permitido que eso saliese público sin haber hablado con mi gente. Me dolió mucho", ha afirmado Olmedo, aclarando posteriormente: "Y yo no hablo de 'Sálvame', porque esto lo vendió Camen. Eso es así".