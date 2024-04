Supervivientes sigue avanzando pero parece que Carmen Borrego no se da cuenta. En el último programa ‘Tierra de nadie’, las parejas de supervivientes se han visto obligadas a competir entre sí. Carmen Borrego, una vez más, se negó a participar “por vértigo y ansiedad” pero esta vez tuvo una consecuencia directa para ella: no comer.

En esta prueba, un concursante de Playa Olimpo y otro de Playa Condena debían competir sobre una estructura flotante ubicada sobre el mar. Armados con tridentes, el objetivo era tumbar al oponente empleando exclusivamente esta herramienta mitológica.

El primer enfrentamiento fue entre Miri Pérez-Cabrero y Blanca Monchón, resultando en una rápida victoria para la atleta, quien superó a Miri en pocos segundos.

Mario González y Gorka Ibarguren protagonizaron el segundo duelo. La competencia tuvo que ser reiniciada debido a que Gorka utilizó sus manos, no obstante, logró la victoria en el segundo intento.

Rocío Madrid y Arantxa del Sol se enfrentaron en el tercer duelo, con la actriz venciendo a la presentadora en un breve encuentro.

El cuarto duelo iba a ser entre Aurah y Carmen Borrego. A pesar de su aparente determinación, “no se atreve ninguno”, decía la hermana de Terelu Campos cuando sus rivales no se ponían de acuerdo sobre quién se debía enfrentar a ella pero decidió retirarse justo antes de comenzar, explicando: "Me da vértigo, todo el mundo sabe que lo estoy intentando. No me voy a hacer daño, bajo ningún concepto y además me voy a hacer daño”. “Tengo muchísima ansiedad, no puedo ni respirar", finalizaba.

Las consecuencias

La ausencia de Carmen resultó en una victoria por defecto para Aurah, permitiendo a los competidores de Playa Olimpo acumular su cuarto triunfo y coronarse como los vencedores del desafío de recompensa. ¿La recompensa? Un apetitoso plato de albóndigas con espagueti y salsa de tomate.

La organización se vio en la obligación de tomar una determinación, hasta ahora inaudita en el concurso y fue sancionar al equipo de Carmen Borrego y quitarle el punto, lo que significó que perdió la prueba.

La recompensa que perdió su equipo fue un plato gigante de espagueti con albóndigas y salsa de tomate. Su equipo lo aceptaba con resignación y al final la organización decidía que los compañeros de Carmen disfrutaran durante 30 segundos del plato pero ella no.

La concursante, resignada, se daba la vuelta para no ver a sus compañeros comer.

La reacción en redes sociales

Las redes sociales estallaban tras ver que Carmen Borrego se volvía a negar a hacer una prueba (no recordamos cuántas son) y los comentarios no se hacían esperar: “Ya cansa si no hace las pruebas que se largue”, “debe ser nominada y así echarla ya”, “hace tiempo que tenía que haber sido sancionada por Supervivientes porque me parece de vergüenza si no va hacer nada que se vaya a su casa xk encima será de las que más cobre como dice Ángel es un lastre”, “Borrego a la calle por incumplimiento de contrato” ó “Cara es lo q tienes ..mucha cara”. No sabemos si esto tendrá unas consecuencias directas en el grupo, ya que finalmente llegaron a comer, pero lo que está claro es que las decisiones de la concursante perjudican al grupo.

Pero no contenta con eso, Carmen decía que “ya he aprendido para otra vez, lo que tengo que hacer la próxima vez es decir antes que no lo hago”, a lo que Laura Madrueño le respondía “bueno quizá la moraleja no era esa” y lo que Carmen le responde, de muy malas formas y levantándole el dedo. Parece que a Carmen no le gusta hacer las pruebas, no le gusta que se lo afeen y no le gusta que le contesten.