Tamara Falcó e Iñigo Onieva están más de actualidad que nunca, incluso más que cuando contrajeron matrimonio. Distintos medios apuntan a que la pareja sufre altibajos en su relación, marcada por discusiones y detalles que alimentan los rumores de ruptura.

A poco más de un mes de que la pareja se siera el 'sí quiero', saltó la noticia de que Iñigo había perdido su trabajo. Un despido que llegaba en un momento convuslo, ya que también para la marquesa de Griñón se quedaba sin diseñadoras para su vestido de novia. Aunque al final todo tuvo final feliz.

Íñigo Onieva trabajaba como director de desarrollo comercial del grupo Mabel Hospitality y se encargaba de las relaciones públicas de los restaurantes madrileños Tatel y Totó, propiedad de rostros conocidos como Rafa Nadal, Pau Gasol y Enrique Iglesias. Al parecer, la empresa habría cambiado de CEO y éste habría hecho una reestructuración en la que no tendría cabida Onieva. "No sé qué habrá pasado, pero le han dicho que no vuelva", aseguraba entonces Belén Esteban en 'Sálvame'.

El empresario dejaba de formar parte del equipo, pero continuaba llevando ciertos aspectos administrativos de la discoteca Lula, cuya gestión nocturna abandonó tras su reconciliación con Tamara. Pero no son disgustos, ahora parece que Iñigo tiene entre manos un nuevo proyecto con nada más y nada menos que El Turronero, íntimo amigo de Bertín Osborne

Nuevo proyecto con una cara conocida

Después de conocer el cambio de opinión que tiene Bertín Osborne sobre el hijo de Gabriela Guillén, hemos podido hablar con su íntimo amigo, José Luis López 'El Turronero', quien se ha dejado ver en la XVI edición de los Premios Cofrade Ciudad de Marbella porque ha sido galardonado con el 'Premio Cofrade de la Solidaridad'.

Hemos aprovechado su estancia en Marbella para preguntarle sobre la información que hemos conocido recientemente sobre un posible proyecto con Íñigo Onieva y el empresario nos ha aclarado que "estamos ahí en conversaciones, estamos en ello, estamos en un proyecto" que se trata de un "un negocio" que todavía no se puede desvelar porque "no hay nada hecho, estamos ahí valorando alguna que otra cosa".

Rumores de ruptura

Una vez zanjados los rumores de crisis que surgieron hace varias semanas y que dejaron claro que nada tenían de cierto, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han reaparecido de lo más enamorados en el bautizo de la pequeña Philippa, hija de Álvaro Falcó e Isabelle Junot, este sábado en Madrid.

Una ceremonia muy familiar a la que los marqueses de Griñón llegaban por separado para no aclipsar a los verdaderos protagonistas del día, los marqueses de Cuba y su niña, que en pocos días cumplirá 9 meses, y en la que sucedió algo que había pasado inadvertido hasta ahora.