Gabriela Guillén intenta mantener una maternidad "normal" pero su conexión con Bertín Osborne y la prueba de paternidad en el aire hacen que la naturalidad sea imposible.

Según han revelado en el programa "Así es la vida", la demanda contra el cantante para que se someta a las pruebas de ADN ya es un hecho. Se demostrará así si de forma oficial es el padre del hijo de la paraguaya o, por el contrario, hay una parte que la sociedad desconoce.

Al parecer, el cantante no ha recibido todavía demanda alguna, lo que lleva a algunos colaboradores a poner en duda que ella haya dado el paso. "A la casa de Bertín el cartero no ha tocado la puerta", ha dicho José Antonio Avilés.

Esta insinuación sobre que ella es una mentirosa ya tienen respuesta por parte de Guillén: "¿Sabes qué te voy a decir? Nada, porque todo lo que yo digo se toma que es a broma, mentira... Entonces para qué voy a decir nada si todo lo inventáis otra vez".

En solitario

Gabriela Guillén no para de acaparar titulares desde que diera a luz al hijo de Bertín Osborne. La ex del cantante ahora atraviesa un oasis, tras sufrir un robo y cuestionada por su patrimonio. Además, hay que sumarle la demanda por paternidad que interpondrá contra Bertín.

Gabriela Guillén sigue en un discreto segundo plano después del robo de la sillita de su bebé y de la posible participación de Bertín Osborne en 'MasterChef Celebrity'. Parece que la modelo quiere disfrutar de su día a día con su recién nacido e incorporarse lo antes posible a su trabajo, pero sigue teniendo inconvenientes.

La modelo acudió a urgencias en solitario y ha llamado especialmente la atención por la seriedad que lucía en su rostro, aunque tras varias horas en su interior nos aseguraba que "todo está bien, gracias".

La joven nos dejaba claro que "no" quiere aclarar si es cierto que no dispone de los títulos que presume después de que se le haya cuestionado su profesión en los últimas semanas.

En cuanto a si su bebé tiene ya carrito después del robo sufrido en su coche, Gabriela optaba por agradecer el interés suscitado: "Gracias, pero de verdad que no voy a decir nada" y no desvelaba si había encontrado ya un carrito para su hijo.

Por último, la modelo tampoco se pronunciaba ante la posible participación de Bertín Osborne en 'MasterChef Celebrity' después de que dijera en su último concierto que se iba a retirar de la televisión porque estaba "hasta los huevos" de que se hablase de él en los medios.

Patrimonio

Mientras está claro que la economía de Bertín está más que saneada, la de Gabriela Guillén es toda una incógnita. A raíz de los complementos de lujo que ha estrenado en los últimos días -dos bolsos de una firma de lujo valorados en más de 2000 euros cada uno- diferentes medios de comunicación han investigado sobre su patrimonio.

La paraguaya no tiene ninguna sociedad a su nombre, y aunque tras salir a la luz su relación con el presentador se dijo que era fisioterapeuta, lo cierto es que sería esteticista y su trabajo consistiría en hacer tratamientos de presoterapia, masajes y maderoterapia en una cabina alquilada en el negocio de un amigo. Por tanto, no poseería dos centros de belleza como se dijo en un principio.

La verdad tras la prueba

El culebrón sobre la prueba de paternidad de Bertín Osborne está más vivo que nunca. Cada semana van saliendo nuevas pistas sobre el tema, alimentando los rumores y teorías. Todo comienza con el anuncio de que Gabriela Guillén está embarazada. La modelo estuvo saliendo con el cantante andaluz durante un tiempo, pero la relación se cortó de imprevisto. Desde el principio, la madre ha señalado a Bertín Osborne como padre, pero el presentador ha rechazado cualquier tipo de acusación, además de no hacer declaraciones en público sobre el tema.

Gabriela Guillén acabó recurriendo a la justicia que será la que dictamine si Bertín Osborne es el padre o no. La modelo ha presentado una serie de pruebas que incluyen conversaciones e imágenes que reafirman que, justo cuando el embarazo, ella seguía siendo pareja del cantante. Además, ella siempre ha confirmado que la ruptura fue provocada por Bertín Osborne cuando le dio la noticia del embarazo y no antes como defiende él.

Gabriela Guillén acabó recurriendo a la justicia que será la que dictamine si Bertín Osborne es el padre o no. La modelo ha presentado una serie de pruebas que incluyen conversaciones e imágenes que reafirman que, justo cuando el embarazo, ella seguía siendo pareja del cantante. Además, ella siempre ha confirmado que la ruptura fue provocada por Bertín Osborne cuando le dio la noticia del embarazo y no antes como defiende él.

Lo más sorprendente de todo es que dicha prueba, no sale de Gabriela Guillén o de la investigación, sino que ha estado ahí, delante de todos, y nadie se había percatado. El mayor culpable de esta prueba es el propio Bertín Osborne, ya que fue él, el que publicó el hecho.

Todas las pruebas apuntan a que el cantante es el padre, pero, precisamente esta, confirma todo. Y es que Bertín Osborne, a través de su cuenta de Instagram, publicó un video el 15 de julio defendiendo a Gabriela Guillén. “Las consecuencias todos lo sabéis, consecuencias que ella y yo no habíamos previsto. No se puede vivir así, a ella le va a costar una enfermedad. Dicen que me ha querido cazar, no es verdad, las relaciones son de dos. A mí no me engaña ya nadie, ella no me ha querido cazar, no ha sido mi rollete, yo no he estado con nadie más”, afirmaba con rotundidad Bertín Osborne en la grabación.

De esta forma, parece que se va aclarando uno de los grandes temas de los últimos meses. Bertín Osborne ha borrado el video para no dejar rastro en sus redes sociales, pero el juez cuenta con la prueba, que puede inclinar la balanza a favor de Gabriela Guillén. Si esto se consigue, el siguiente paso será que el cantante se someta a una prueba de ADN para determinar de una vez por todas si es o no es el padre.