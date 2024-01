Carlo Costanzia se ha sentado en el plató de televisión de '¡De viernes!' y ha hablado abiertamente sobre las declaraciones que hizo para el programa la semana pasada. Lo primero que ha querido aclarar es que ha hablado con sus padres, quienes se quedaron muy sorprendidos por su testimonio y ambos le han animado a sentarse para que cuente su verdad.

Además, Carlo ha querido aclarar que los mensajes que hizo públicos Aurelio Manzano de su madre son falsos porque ha podido contrastar que esas palabras no las hizo Mar... y que, en cualquier caso, si las hizo, es su visión de la historia.

El actor también ha asegurado que habla todos los días con su madre y que "no ha venido a revelarme" de nada y por eso no quiere que se le compare con otros personajes que se han sentado en el plató "a poner a parir a sus padres".

Sin embargo, "por motivos tengo otras relaciones que puede ser la de mi padre, otras amistades o otros temas por mi situación judicial" no se han visto estas Navidades, pero sí que ha asegurado que "me llevo muy bien con los dos, los adoro, con mi padre tengo más relación porque me he podido apoyar en ciertos momentos más en él".

Además, ha confesado que "mi padre es el que más me ha ayudado en este proceso y Javier Merino es el que más me ha ayudado después de mi padre en este proceso y mi madre también".

Uno de los momentos más intensos de la noche ha sido cuando Carlo se ha enfrentado a lo que han dicho todos los colaboradores de televisión a lo largo de esta semana, ya que se ha quedado ojiplático con todo lo que se ha comentado: "Ojalá eso no les pase a sus hijos ni a su entorno".

Y, sin morderse la lengua, le ha enviado un mensaje a Alessandro Lequio: "me parece muy gracioso que un tipo como Lequio, que ha vendido a mi madre por todos lados, ahora la quiere defender o diga que he sido problemático", también a Makoke, que no entiende que hable de él porque "no la he visto en mi vida".

El comunicado contra ella

Seis días después de que Makoke hiciera públicos unos audios de Carlo Costanzia, supuestamente compartidos por una amiga en común, en el programa 'Fiesta', esta misma tarde 'Así es la vida' emitía en exclusiva el comunicado del protagonista en cuestión, en el que no deja precisamente en muy buen lugar a la exmujer de Kiko Matamoros.

"Yo hice únicamente un comunicado de prensa a Europa Press, que si habéis tenido tiempo de leerlo, veréis que no digo nombres ni de programas, ni de personas ni nada", comienza diciendo en dicho mensaje. "Basta. Es algo genérico. Entonces no va con ella. Pero si le preguntáis, la verdad es solo una: yo no he hablado con ella. No hay nada más que añadir, no sé qué otra cosa decir", sentencia el exmarido de Mar Flores.

El duro momento de Makoke

Pero, más allá de la polémica, Makoke ha sufirdo un duro golpe persona. Y es que su perrio ha fallecido recientemente. La colaboradora le dedicaba unas bonitas palabras en sus redes sociales.

Te has ido, y no dejo de pensar en ti, has estado 12 años durmiendo a los pies de mi cama, has sido mi compañero de vida durante 16 años, y nos has dado, tanto.. tu carácter gruñón te hacia mas tierno, solo me vienen sonrisas y anecdótas maravillosas a la mente, Ringo GRACIAS POR Y PARA SIEMPRE TE AMO CHIQUITIN".