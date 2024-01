Duelo de titanes en Pasapalabra. El concurso de mayor éxito de la televisión ha arrancado el año a lo grande y con una novedad muy importante. Además de continuar con su emocionante competición cada tarde en Antena 3, el concurso se convirtió en el programa más visto de la noche del sábado con el estreno de la Noche de Campeones. Se trata de un espectacular torneo entre cuatro de los concursantes que han hecho historia... ¡y ahora se enfrentan entre ellos!

La Noche de Campeones de Pasapalabra ya tiene a su primer finalista: Orestes Barbero, que se ha impuesto a Javier Dávila en un duelo inédito y también apasionante. El burgalés y el salmantino se han enfrentado en El Rosco con un desenlace lleno de tensión y en el que han demostrado por qué son dos de los mejores en toda la historia del concurso.

Orestes ha demostrado que se mantiene en plena forma diez meses después de su despedida. Ha estado arrollador en la primera vuelta, sumando 22 aciertos y llegando a 23 en ese mismo turno. Hay que recordar que él mismo acuñó el término “primervueltismo” y, por lo visto, sigue siendo un maestro en esa estrategia. No se ha permitido ni un fallo, optando solo tres veces por decir Pasapalabra.

Javier ha tenido que ir a por la remontada cuando los marcadores reflejaban un 23-11 desfavorable para él. Con un turno de seis aciertos, ha empezado a acercarse. Después, cuando Orestes ha decidido plantarse, ya se ha quedado a solas con Roberto Leal y la presión ha aumentado al necesitar llegar a las 24 letras en verde. En caso de empate, el burgalés ganaba por una mejor racha de respuestas acertadas.

El salmantino ha hecho un final espectacular y ha estado a punto de conseguir la gesta. Por eso, ha mantenido la emoción hasta la última de sus respuestas. Sin embargo, ha sido insuficiente para superar a Orestes, que ya espera rival en la final.

Segunda semifinal

En la segunda semifinal, que se emitirá este sábado a las 22:00 horas, Pablo Díaz se enfrentará a Luis de Lama. Uno de los dos se convertirá en el rival de Orestes Barbero, que espera en la final tras imponerse a Javier Dávila. Pablo Díaz acumuló un total de 260 programas en el concurso, con 146 victorias. Se fue ganando el bote de 1.828.000 euros. Luis de Lama estuvo 84 programas en ‘Pasapalabra’, con 38 victorias en su haber, consiguió un premio de 39.600 euros.

Un ataque en directo

Es imposible controlar los fallos del directo. Hay imprevistos que pillan desprevenidos hasta el propio Roberto Leal. Esta vez, ha sido Óscar el que ha tenido que salirse del guion, y no precisamente por una situación afortunada.

Pasapalabra ha tenido que frenar su ritmo habitual para darle un respiro, literalmente, a uno de sus concursantes más queridos. Y es que Óscar ha sufrido un ataque de tos en pleno concurso que incluso ha provocado que las lágrimas acabaran corriendo por su mejilla.

Pausa en el programa

El equipo azul, del que formaba parte este último programa, se enfrentaba a la prueba de "una de cuatro". Sin embargo, Óscar no esperaba que le tocara el turno cuando arrancó a toser levemente. El programa no empezaba con buen pie para el concursante, que ha tenido que enfrentarse en su programa número 67 a la silla azul, de la que finalmente ha salido ileso.

Óscar daba la primera respuesta ya con cierta dificultad, pero eso no impidió arrancar una racha que duró hasta que el cronómetro llegó a cero. Cuando Leal leía la última pregunta, a Óscar ya le costaba controlar la tos, así que terminó agradeciendo que el tiempo finalmente se parara.

Para dar carpetazo a este momento anecdótico, Roberto Leal hizo gala de su ingenio con un chiste no apto para todos los humores: "No hay quien te tosa, amigo". No obstante, no dio paso a la siguiente prueba hasta que no pidió un vaso de agua para el concursante.