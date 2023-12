La séptima temporada de 'La isla de las tentaciones' llegará muy pronto a Telecinco. La principal cadena del grupo Mediaset ya ha comenzado a promocionar y mostrar los vídeos de presemtación de uno de los realities que más alegrias le ha dado en los últimos años. Entre estas promociones, hay una pareja que está acaparando todas las miradas.

Se trata de Álvaro y Andrea. Esta pareja, que ya causó mucho revuelo por los ocho años de diferencia que los distancia, ha vuelto al punto de mira por cómo ha sido su particular vídeo de presentación. Por si fuera poco, ambos confesaron haberse conocido hace dos años, siendo Andrea menor de edad con 16 años.

El vídeo en cuestión contaba la forma en la que se conocieron a través de un primo de Andrea. Nada más conocerse sintieron un flechazo, sin embargo, Álvaro tenía novia. Tras zanjar esta relación, el joven fue en busca de Andrea, sin dejar de olvidar a su antigua pareja.

En el cortometraje, Andrea desvela el carácter infiel de su novio. "Lo conocí en la casa de su primo. Apareció con su pareja, pero yo creía que era su madre. Me quedé pilladísima, porque es muy guapetón. De repente, vi que se dio un beso con ella y me dije: ¡qué pasa aquí! Volvimos a hablar, estuvimos juntos y al mes siguiente, me entero que estaba hablando con la panadera de mi barrio. ¡Pero si todo mi barrio se ha hincado a la panadera!", confesaba a las cámaras del programa.

"Obviamente, se enfadó conmigo. Lo dejamos", afirmaba el joven. “Busqué a la pandera y los dos me dijeron lo mismo: que estuvieron jugando a la Play, al Call of Duty", justificó Andrea sin terminar de creerse la historia. "Me perdona, pero ella sigue con eso todos los días", añadía Álvaro.

La razón por lo que se ha hecho viral dicho vídeo ha sido cómo ha justificado la joven su reconciliación con Álvaro. ¿Sabes lo que pensé en ese momento? Ahora voy a volver con él, voy a hacer que se tatúe mi nombre en grande [las imágenes muestran cómo Álvaro tiene el nombre de Andrea tatuado en uno de los hombros]. Después de que se tatúe, voy a dejarle, ¡a tomar por el culo! Así se queda con todo mi nombre en grande, como si fuera un caballo marcado.

Pero CÓMO va a ser esta tu presentación jajjajajajajjajajajjajajjajajjaja que me asfixio co.ño jajajajjajajajaj#LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/bdlTmzP09D — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) 29 de diciembre de 2023

Sin embargo, sus planes cambiaron cuando conoció todavía más en profundidad al joven. Dicha historia deja ver los numerosos inconvenientes por los que ha pasado la relación entre Álvaro y Andrea dejando ver todo lo que pueden aportar a la nueva edición de 'La isla de las tentaciones'.