Juan del Val y Nuria Roca conforman una de las parejas mediáticas más actuales después de años de trayectoria, tanto una como otro. Él está en pleno lanzamiento de su novela "Bocabesada", donde el protagonista principal se llama Martín, un personaje egoísta que poco tiene que ver con Juan del Val.

Pese a ello, su mujer le hizo la pregunta en el programa La Roca: "¿Cuánto hay de Martín en ti?", quiso saber Roca, lanzando la pregunta que más veces le han hecho a Juan del Val en las entrevistas, según él mismo reconoció: "De una manera premeditada y perversa, es un personaje con paralelismos pero es uno de los que menos se parece a mí. A la hora de vivir la escritura es igual, pero él es un tipo infinitamente más egoísta que yo".

El libro recoge alguna escena de sexo y los tertulianos quisieron saber si esos escritos eróticos están inspirados en momentos íntimos de Del Val con Roca. Él no tuvo problema alguno en contestar: "Evidentemente sí". De hecho, habla de un epiosodio concreto "muy inspirado en algo con Nuria", reveló. Sin embargo, ella conoce bien esos capítulos y los que desea conocer son otros: "¿Y alguna escena donde yo no estuviera?", le dijo. Él también respondió, aunque en ese caso, con menos detalle: "Me documento de lo que vivo, estoy muy atento siempre a todo", dijo despertando las risas de todos, incluida Nuria Roca.

Más detalles

La presentadora cuenta más detalles sobre la redacción del libro: "Durante dos años en cualquier momento, en cualquier hueco, cualquier espera, cualquier viaje, cualquier lugar... sacaba el ordenador y se ponía a teclear porque su libro ha estado presente en todas partes y todo el tiempo". Roca ha sido "testigo silencioso" de esa gran historia, "todo un priviliegio, Juan".