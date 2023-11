"Esta vez el look es horrible seguro que estabas dormida cuando lo elegiste". Sin rodeos. Las seguidoras de Nuria Roca han censurado la elección de su vestido y los comentarios sobre él han dado mucho de sí. "Sé que era arriesgado, pero me apetecía divertirme", confesaba la presentadora, consciente de que su decisión estilistica no iba a contentar a todo el mundo.

El vestido en cuestión imita el cuerpo de una mujer ataviado con unos vaqueros y un body. El efecto óptico es chocante, no sólo por el curioso estampado sino por la combinación de colores rosa y naranja. "Me recuerda a las camisetas que imitan el torso con el pelo en el pecho", comentan algunos. El debate sobre el vestido fue más allá de un tema estilístico. Hay quien le preguntó si le gustó a Juan del Val, la pareja de Roca. Con este comentario se desató una conversación paralela sobre la importancia de que sea ella quién decida lo que se pone y no su pareja. Nuria Roca, sin embargo, lo tiene claro: "la moda también es riesgo y diversión". View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Controversias al margen el vestido es una pieza muy especial de la firma "Y/Project" que cuesta más de 600 euros, aunque ahora está rebajado a 491. En su web lo definen como un "vestido estilo playera con estampado trompe l'oeil".