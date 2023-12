Almudena Cid ha vuelto a ser preguntada por la paternidad de Christian Gálvez y su reacción se está comentando mucho en los medios de comunicación y en redes sociales. ¿Será que no se alegra de este momento tan importante para su expareja?

Lo que podemos decir es que ha estado a puntito de hacer piruetas para no responder a la pregunta y a este paso puede hacerse medallista de evitar preguntas sobre su vida personal, aunque a veces le da por soltar perlitas... Ya sabéis.

El divorcio de Almudena Cid y Christian Gálvez fue una de esas noticias más impactantes de 2021, claro que con el añito que llevamos de rupturas no podemos decir lo mismo... Es difícil superar a una tras otra.

Después de la ruptura de Almudena y Christian, ella contaba en el podcast de Álex Fidalgo, 'Cómo superar una ruptura', cómo lo había pasado en su situación: "Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie… No me veía, porque pensé que no había futuro".

Por su parte, Christian Gálvez habría rehecho su vida junto a Patricia Pardo Luego, el bombazo llegó literalmente con la boda sorpresa. ¿En qué momento se han casado estos dos? Pues ni nos habíamos enterado hasta que anunciaron en un 'post' de Instagram TODO a la vez.

"Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé", anunciaba Christian en redes.

Así reacciona Almudena Cid al preguntarle por la paternidad de Christian Gálvez

Lo cierto es que Almudena Cid nunca ha querido tener hijos con Christian Gálvez, algo que descubrimos después del anuncio de su paternidad con Patricia Pardo. ¿Por qué podía ocurrir esto si parecía que tenían una relación increíble? Pues ella misma lo contó con pelos y señales: "He tenido una época muy difícil con este tema porque Christian lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", decía en una entrevista con 'Joaquín, el novato'.

"Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera decía que cuándo tendría hijos", confesó agobiada. ¡Vaya! Parece que no es algo que a Patricia Pardo le haya provocado ningún rechazo, por lo que lucen más felices que nunca de cara a su embarazo. Eso sí, si le preguntan a Almudena Cid... Ella sale huyendo, literalmente.

Así ha reaccionado cuando la prensa le preguntaba por la futura paternidad de su exnovio, algo a lo que ella no ha querido responder y ni siquiera dar la cara, porque en cuanto ha podido, se ha puesto de espaldas... No parece que esté demasiado ilusionada con el asunto.