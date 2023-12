Jorge Javier Vázquez ha regresado a su papel como presentador al convertirse en el maestro de ceremonias de la presentación del nuevo libro de Pedro Sánchez 'En Tierra Firme', en el Círculo de Bellas Artes de Madrid junto a la periodista Ángeles Caballero.

El presentador catalán ha dejado claro que no ha perdido su particular sentido humor y ha repartido sin miramientos para algunos de los rostros más populares de Telecinco. Jorge Javier está desvinculado de la cadena, aunque sigue manteniendo su contrato y parece que también algunas de sus rencillas.

Por todos es sabido que Jorge Javier Vázquez no tiene pelos en la lengua y tampoco los ha tenido en esta presentación, donde se ha acordado de Ana Rosa Quintana lanzándole un dardazo sin miramientos. "Con sinceridad, ¿convocaste elecciones para dejar sin vacaciones a Ana Rosa?", le espetó entre risas a Pedro Sánchez.

La pregunta se originó a raíz del cachondeo que surgió en redes sociales cuando Pedro Sánchez anunció las elecciones en verano y sobre cómo esto iba a afectar a Ana Rosa, pues tuvo que retrasar las vacaciones casi un mes.

Pedro Sánchez no quiso entrar en el tema, pero sus risas y las de los presentes dejaron claro lo que pensaba al respecto.

La cosa no quedó ahí porque Jorge Javier ha continuado con su retranca y, cuando Pedro Sánchez iba a mencionar a Borja Semper ha apostillado: "Me pronuncias ‘Borja’ y me da miedo". Otra pulla más, en este caso dirigido a Borja Prado, presidente saliente de Mediaset al que acusaron de querer deshacerse de Jorge Javier en Telecinco.

Ana Rosa no quiso dejar pasar por alto esa mención y ahora más tarde se pronunció sobre lo ocurrido en 'TardeAR' y entró al trapo al dardo de Jorge Javier. "Voy a presumir de que al presidente del Gobierno le preocupan mis vacaciones. Si el presentador, que es Jorge Javier Vázquez, que le conoce tanto y es tan listo, le pregunta por mis vacaciones será por algo, ¿no? Véanlo ustedes", explicó antes de poner el vídeo del momento.

"No ha contestado, pero yo les digo que, efectivamente, lo hizo para joderme las vacaciones", aseguró Ana Rosa Quintana. "Bueno, luego me tome un poquito menos, pero aquí estamos", añadió a modo de chascarrillo.