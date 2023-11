El exconcursante de 'OT 2017' Raoul Vázquez ha tenido que ser hospitalizado de urgencia después de ser atropellado por un coche, aunque sin dar más detalle de lo sucedido.

La noticia ha generado máxima preocupación entre los seguidores del cantante, que han manifestado en Twitter y otras redes sociales su inquietud por el estado de salud del extriunfito y le han deseado una pronta recuperación.

Ha sido el propio cantante el que ha informado, a través de stories en Instagram, del suceso del que ha sido víctima: "Pues estoy en el hospital porque se me ha llevado y me he roto la clavícula", aseguró Raoul Vázquez desde el centro hospitalario en el que ha sido ingresado.

Instantes después, el cantante ha realizado un breve directo desde su cuenta oficial de Instagram en el que se veía cómo lo transportaban en camilla por los pasillos de un hospital: "Esto es un cuadro", decía.

El cantante ya ha recibido el alta hospitalaria, tras recibir los tratamientos adecuados, y mantiene su brazo en cabestrillo hasta que se le cure la clavícula.

"Ahora, a recuperarse", le ha deseado uno de sus mayores seguidores.