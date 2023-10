Karina no aguanta más dentro de la casa de Gran Hermano. La concursante está pasando unos días muy malos y parece que los 76 años ya le pasan factura para desenvolverse con soltura por Guadalix. "Para las personas que somos ya metidas en una edad es complicadillo", confesó la concursante a su compañero Gustavo en una conversación.

Las circunstancias tampoco están siendo las adecuadas. Y es que la casa no está en el mejor estado posible y esto hace que vea el final del programa como una cuesta arriba. Algunos acontecimientos fruto de la convivencia la última semana han hecho estallar la casa poco a poco. Sin embargo, lejos de los comentarios que sus compañeros hacen, lo que más le preocupa es competir: "Es muy complicado convivir en una casa encerrados quince personas y con las moscas, eso para empezar".

Volviendo a su conversación con Gustavo, el concursante le pidió aguantar un poco más. "Pero un poquito, ¿hasta cuándo?", preguntó desesperada la concursante. "A la siguiente semana vas a estar nominada", le dijo su compañero en un intento de quitarle importancia al asunto. Y es que esta semana saldrá de la casa otro compañero, pero Karina no está entre los elegidos.

Gustavo se encuentra entre los nominados para abandonar la casa junto a Laura Bozzo, Pilar Llori y Albert Infante. Entre los cuatro se juegan la permanencia en Guadalix otra semana más. Esto no es del agrado de Karina, a la que le gustaría salir cuanto antes y una semana más se le hace demasiado larga. Junto a Gustavo la concursante mostró el reparo que le daba estar en la casa en ese momento.

"Me quiero ir al hospital, te lo digo de verdad", le dijo la cantante. Al parecer, según ella misma explica, en Guadalix "ha habido un brote grande. La gente está con la garganta, tose, estornuda...". Ante la pregunta de si la ofrecieran en ese momento irse, Karina no se pensó la respuesta. "Ten en claro que en la siguiente te vas seguro", comentó Gustavo, a lo que Karina respondió que "Dios lo quiera".

Un programa con historia

A lo largo de las distintas ediciones de Gran Hermano VIP, se han producido innumerables momentos que han quedado grabados en la memoria de los espectadores. Desde apasionados romances hasta acaloradas discusiones, el programa ha brindado una amplia gama de emociones y vivencias al público. Además, la participación de personalidades reconocidas ha suscitado un interés adicional, ya que los televidentes han tenido la oportunidad de vislumbrar un lado más humano y genuino de sus celebridades favoritas.

Complicaciones en la casa

La convivencia estas primeras semanas de programa ha sido algo inestable y algunos acontecimientos han hecho estallar la casa poco a poco. El primero de ellos fue el abandono de Oriana, una concursante con la que Karina había estado manteniendo bastantes roces.

Más allá de esta situación, todavía era muy pronto para que los problemas de convivencia afectaran de una manera grave al reality. Sin embargo, los bandos cada día se hacen notar más y esto no parece gustarle a todo el mundo. El jueves la periodista Sol Macaluso fue elegida por el público para abandonar la casa. Laura Bozzo y Álex Caniggia sortearon la expulsión y permanecerán otra semana más en la casa, a la espera de que no vuelvan a correr el riesgo de la nominación.

Los tres nominados de esta semana mantuvieron una conversación a escondidas sobre los concursantes de la casa que no escapó de la mirada atenta de las cámaras. La conversación terminó saliendo a la luz y, como era de esperar, el resto de concursantes reaccionaron a estas palabras. Como siempre, Karina tomó el turno de palabra después de que Marta Flich le diera paso y no se cortó.

"Es muy complicado convivir en una casa encerrados quince personas y con las moscas, eso para empezar". Añadió Karina que el tema de la compañía indeseada de las moscas era un problema porque "les sacaba de quicio" y era un desastre. La cantante aclaró que "no lo decía en broma" y fue clara sobre sus relaciones dentro de la casa: "Yo no tengo por qué descnfiar de nadie dentro de un orden. Yo no he venido ni a confiar ni a desconfiar, he venido a concursar y a hacer un trabajo".