Tras la celebración de su boda con Fran Antón, Kiko Hernández una nueva etapa vital ganando una batalla legal en los juzgados que, como él mismo ha asegurado, es el "primer regalo de boda". Y es que el tribunal ha puesto fin a un dilatado proceso judicial que ha durado nada menos que diez años.

Kiko Hernández es una figura mediática muy conocida en el mundo del entretenimiento y la televisión en España. Nacido el 9 de agosto de 1976 en Madrid, su nombre completo es Francisco Hernández García, aunque es más conocido por su apodo, "Kiko". A lo largo de los años, ha construido una carrera en la televisión española, convirtiéndose en un rostro familiar para muchas personas en el país.

Una de las características más destacadas de Kiko Hernández es su participación en programas de telerrealidad y programas de cotilleo. Su entrada en la televisión se produjo en el año 2000 cuando participó en "Gran Hermano", el exitoso reality show. Su presencia en el programa lo catapultó a la fama, y desde entonces, ha estado en el ojo público de forma constante.

Sin embargo, lo que ha mantenido a Kiko Hernández en la palestra televisiva no es solo su participación en "Gran Hermano", sino su papel como colaborador en varios programas de televisión. Ha trabajado en programas como "A tu lado" y "Sálvame", donde ha desempeñado un papel fundamental como uno de los tertulianos más polémicos y carismáticos.

Kiko Hernández es conocido por su personalidad controvertida y su capacidad para generar titulares. Su estilo provocador y su lengua afilada lo han convertido en una figura polarizante. Por un lado, sus seguidores aprecian su honestidad y su capacidad para sacar a la luz temas tabú, mientras que sus críticos lo ven como un personaje que busca la atención a toda costa.

A lo largo de su carrera en la televisión, Kiko Hernández ha estado involucrado en numerosos conflictos y enfrentamientos con otros colaboradores y celebridades. Estos momentos de tensión y confrontación han sido una parte integral de su atractivo en la televisión, ya que han mantenido a los espectadores sintonizados y generando debate en las redes sociales.

Además de su trabajo en la televisión, Kiko Hernández también ha sido noticia por su vida personal. Ha sido padre en varias ocasiones y ha compartido públicamente detalles sobre su familia y sus relaciones sentimentales. Esto ha contribuido a mantenerlo en el centro de la atención mediática. Y este fin de semana lo ha sido aún más al celebrarse su enlace con Fran Antón.

Regalo de boda

De todos los regalos de boda que ha recibido el excolaborador de Sálvame, el que más ilusión le ha hecho, sin duda, es un fallo judicial que pone fin a una batalla legal que se ha alargado durante diez años. Y es el que el tribunal ha desestimado el recurso presentado por Liberto López, historiador, humanista, académico y exconcursante del reality "Acorralados", que había denunciado a Kiko Hernández por "presunta intromisión ilegítima en su derecho al honor, intimidad personal y propia imagen".

El tribunal nunca le había dado la razón al historiador, que se ha tirado estos diez años recurriendo las distintas sentencias que habían salido. Este último fallo, como ha publicado Kiko Hernández en sus redes sociales, decide "desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal" interpuesto por Liberto López contra la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

El excolaborador de Sálvame asegura que es la sexta vez consecutiva que el historiador pierde en los tribunales y ahora sí, no tiene posibilidad de recurso. Hernández se dirige directamente a Liberto López y escribe "te gané de nuevo... no seas tan pesado... que los jueces están de ti hasta las narices... te ven ya como un freaky del juzgado Plaza Castilla". Y por último, le dice: "Liberto... y no se te olvide... paga!". Y es que el fallo judicial condena al histroriador a pagar las costas del recurso que ha desestimado.