Todavía con la resaca emocional por la boda de Kiko Hernández y Fran Antón el pasado sábado en Melilla, el presentador Jorge Javier Vázquez ha decidido hablar sobre su ausencia en la ceremonia y decir sin pelos en la lengua lo que siente de verdad por el colaborador. El nuevo presentador de "Cuentos chinos" asegura en exclusiva a la revista Lecturas que se siente "estafado" por Hernández y lo ejemplifica con esta frase: "Después de 20 años no sé nada de tu vida".

Jorge Javier asume el distanciamiento con resignación, pero con lástima, ya que "es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido". Es por todos conocidos que Kiko era uno de los preferidos de Jorge Javier durante los años de emisión de Sálvame, de ahí el jarro de agua fría.

No se hablan

Desde que reconoció su homosexualidad al confirmar su relación con Fran Antón después de años jugando al despiste ambos no se hablan: "No hablamos desde que contó que era gay desde siempre, no lo conozco". Aunque sí estaba invitado a la boda, al catalán le ha podido "la decepción, la tristeza y el desencanto", ha contado en una carta dedicada a Kiko en la revista Lecturas.