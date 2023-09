Gema Aldón ha sido duramente criticada por el vídeo que ha publicado para estrenar su OnlyFans. La hija de Ana María Aldón ha anunciado con mucha ilusión este importante salto profesional para ella, que, sin embargo, no ha sido bien recibido por parte de sus seguidores, que le han dedicado una oleada de comentarios negativos. Y es que han sido muchos los que no han entendido este, según ellos, drástico cambio de vida.

"Holii familia de instagram. Me encanta la persona que soy ahora. Me encanta el físico que tengo y me parecía imposible que eso sucediera, por el tca tan grave que arrastraba durante tantos años…Pero todo acaba y después de la tormenta siempre llega la calma .Me encanta mi cuerpo, mirarme en el espejo ya no es ningún problema al contrario no puedo pasar por uno y no echarme el vistazo el peso que antes me atemorizaba tanto se volvió mi gran aliadoMe costo mucho trabajo reconciliarme conmigo misma y entender el valor que realmente tiene la comida…Ya eso se acabo! Y me miro fantástica y lo más importante con toda la confianza del mundo en mi misma. Dicho todo esto estoy encantada dé invitaros a mi página de onlyfan ", publicaba.

Todo este mensaje aparecía en un vídeo que la porpia Aldón ha eliminado de sus redes sociales.Pero, más allá de esta polémica, está la sonada boda de su madre, Ana María Aldón, la cual no se ha pronucniado sobre la decisión de su hija de aparecer en una página de contenido para adultos.

El pasado fin de semana se producía en 'Fiesta' un momento inolvidable cuando Eladio, el novio de Ana María Aldón, entraba en directo por teléfono para pedirle matrimonio a su chica delante de toda España. La diseñadora, muy emocionada, respondía que sí y el plató se caía en aplausos.

Como era de esperar, la pedida de mano se convirtió durante la semana en uno de los temas más comentados de los corrillos del corazón y las reacciones no se hacían esperar.

Una de las personas que opinaba esta semana sobre el romántico gesto de Eladio en 'Fiesta' era Gloria Camila, hija de Ortega Cano, alguien con quien Ana María ha tenido algún que otro enfrentamiento mediático.

La influencer, al ser preguntada por la prensa sobre la feliz noticia, contestaba con un zasca memorable: "Pues que sean muy felices y que coman perdices… a todo el mundo siempre, que sea muy feliz y que no joda a los demás". Ana María Aldón no se tomaba demasiado bien la contestación de Gloria y decidía responder directamente: "Yo con el padre de mi hijo me llevo estupendamente y no hay ningún problema, Gloria y yo tuvimos un encuentro hace unos meses y nos saludamos, estaba mi hijo delante y nos comportamos de manera cordial, no soy yo precisamente la que está jodiendo, yo lo que estoy siendo es prudente".

Aurelio Manzano intervenía en la charla de Ana María Aldón y Emma García para apoyar la postura de Gloria Camila y para aportar nuevos datos:

"Gloria ha sido demasiado prudente con esas declaraciones, a lo mejor es que ella se refiere al pasado, porque han pasado cosas durante el divorcio que aún no se han contado, cosas que tú sabes perfectamente y no puedo contar porque implica a personas que no puedo nombrar".