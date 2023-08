El casting de 'GH VIP 8' continúa siendo el secreto mejor guardado del esperado regreso del reality show. A menos de un mes de su estreno, Telecinco no ha revelado aún la identidad de ninguno de sus concursantes, aunque hace unos días ya avanzó las primeras pistas sobre tres de ellos. Mientras tanto, algunos espectadores aprovechan para preguntarle a personajes del mundo de la televisión sobre su posible participación en el formato.

La última en responder a esta pregunta ha sido Violeta Mangriñán, que en estos momentos descartaría entrar en la casa de Guadalix de la Sierra en el caso de que se lo ofrecieran. "No tengo nada en contra de este tipo de programas, solo faltaría, me conocisteis gracias a un par de ellos. Pero en esta etapa de mi vida y después de tantos años, como que va a ser que no", explicó en sus historias de Instagram.

Violeta, que se dio a conocer en 'Mujeres y hombres y viceversa', ganó popularidad tras su paso por 'Supervivientes', donde conoció a Fabio Colloricchio. Ambos fueron padres de su primera hija en común en el verano de 2022, y actualmente están esperando a su segundo bebé.

Más allá de la situación personal en la que se encuentra, la influencer da más detalles sobre el motivo por el que no participaría en 'GH VIP': "Además, siempre me gustó 'Supervivientes' y por eso fui, pero jamás he visto 'Gran Hermano' y no es un formato que me haya llamado nunca la atención''.

Violeta Mangriñán deja claro de esta forma que no tiene intención de postularse para la octava edición del reality por excelencia, que arrancará el próximo 14 de septiembre en Telecinco con Marta Flich como maestra de ceremonias.