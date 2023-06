Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Jonan Wiergo, Bosco Martínez Bordiú, Asraf Beno o Adara Molinero se proclamarán hoy jueves 29 de junio, ganadores de 'Supervivientes 2023'. Tras más de cien días de aventura, el reality llega a su fin, y solo uno de ellos se hará con la victoria.

La vida de los supervivientes cambiará para siempre, y por ello, un equipo de profesionales ha visitado la casa en la que habitan hasta el gran día para ofrecerles un cambio de look. Los concursantes han sido atendidos por una masajista profesional y por un experto peluquero que ha dejado a Jonan, Bosco, Adara y Asraf listos para el gran día. Y lo cierto es que muchos ya tienes sus quinielas.

Es el caso de María Patiño, presentadora de 'Socialité', que no ha tenido pelos en la lengua a la hora de reconocer quién es para ella el ganador del concurso:

"Fíjate que yo he reconocido muchas veces que soy muy de Adara, pero tengo mis dudas sobre lo que está ocurriendo con ella, pero al echar la vista atrás recuerdo un concurso que ganó Miriam Saavedra, cuando era la marginada, la que el grupo no entendía y la que el público decidió que debía ser la ganadora (...) Nadie supo explicar por qué durante el concurso nadie la quería, pero cuando salió entendimos a todos los concursantes y nos dimos cuenta de por qué no la soportaban, creo que va a pasar lo mismo con Asraf, creo que él va a ser el ganador, esa es mi apuesta".