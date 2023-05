Este lunes Pablo Motos preocupaba a sus seguidores revelando en su cuenta de Instagram, que había tenido que ser operado de urgencia tras romperse el 90% del tríceps. Además, confirmó que por la noche estaría presente en el programa para contar lo sucedido.

El autor del golpe que ha mandado a Pablo Motos al hospital sería Omar Montes, el famoso cantante español.

El Mundo ha desvelado esta información días después de la operación del presentador. El accidente podría haber sido causa de un "sparring" entre Motos y Montes, durante una sesión de entrenamiento de Boxeo, deporte que ambos practican y del que Omar es alumno aventajado.

Ambos practican este deporte junto al luchador Ilia Topuria e incluso han subido fotos de ello.

El comentario de Omar Montes

El presunto autor del golpe ha sido también uno de los primeros en mandarle ánimos. Sin aparente rencor entre ambos, Omar le ha dedicado un "que te mejores tigre" en un comentario en Instagram.

"Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Supermanco", ha revelado, acompañando su publicación con una imagen posando en ropa interior en la habitación del centro médico, con el brazo en cabestrillo, el gotero todavía puesto y una bata médica sobre los hombros a modo de capa.