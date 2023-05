La mala suerte parece haberse cebado con 'El Hormiguero'. Si el jueves era Tamara Falcó la que sufría un esguince tras sufrir una fatal caída al tropezarse justo antes del inicio del programa, ahora es Pablo Motos el que ha sufrido un percance por el que ha acabado en un hospital en el que ha sido intervenido de urgencia. Así lo ha anunciado el presentador en su cuenta de Instagram tras pasar por quirófano: "Me he roto el 90% del tríceps y me han tenido que operar de urgencia. Al salir de la anestesia, sin saber muy bien dónde estaba, mi mujer me dijo que me pusiera de pie y me hizo esta foto. Ahora me llama Supermanco", ha revelado, acompañando su publicación con una imagen posando en ropa interior en la habitación del centro médico, con el brazo en cabestrillo, el gotero todavía puesto y una bata médica sobre los hombros a modo de capa.

Según ha publicado 'El Mundo' el presentador valenciano se habría roto el tríceps boxeando con Omar Montes.