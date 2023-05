La polémica no descansa en "Supervivientes". A las puertas de una nueva gala, la polémica y las críticas no paran en el conocido programa de Telecinco que, este año, está siendo un éxito de audiencias.

La edición de este año no está dejando indiferente a nadie, a pesar de las múltiples polémicas que se están dando en el programa. Las peleas y las discusiones sigue así al orden del día en el concurso de Telecinco.

Y es que hasta sus propios presentadores reconocen que hace años que no se vivían momentos tan tensos y que cuesta recordar palapas tan complejas de controlar y moderar.

Los insultos, los encontronazos y, en definitiva, el juego sucio están alcanzando cotas pocas veces recordadas. La convivencia entre los concursantes está siendo especialmente dura.

Pillada a Ginés haciendo trampas

El ‘rey de los bocadillos’, no pudo llegar a tiempo para meter sus cosas en la barca y tuvo que dejarlas, pero en ese momento, pensado que nadie le veía cogió una de sus camisetas y se puso detrás del pantalón, algo que Jorge Javier le reciminó, "La camiseta, he visto que te la estás poniendo detrás, que te estoy viendo, que te piensas que no te veo". Una anécdota que no deja de ser divertida aunque estuviera intentado hacer trampas.

Un "Supervivientes" muy poco limpio

Es el otro Supervivientes que se juega, el de fuera de cámaras. Y en este caso de una manera muy poco limpia. La guerra sucia, con constantes excesos verbales, reproches y peleas, ha tomado la isla, donde la supervivencia ya casi que está pasando a un segundo plano.

Acusaciones de trampas entre la audiencia

Pero esa guerra sucia está teniendo un reflejo también en los telespectadores y lo que rodea al reality. Si bien los debates y discusiones en redes entre seguidores de unos u otros concursantes son siempre habituales, esta vez están alcanzando niveles mayores de tensión.

Hasta tal punto que esos fans de Supervivientes también se acusan entre ellos de hacer trampas y recurrir a la guerra sucia. En el ojo del huracán, la manipulación de las votaciones para que cada uno pueda votar más de una vez, incluso cientos de veces, y poder salvar así a quien deseen.

Ha sido Amor Romeira, colaboradora de Telecinco y habitual en los debates en los que se habla de Supervivientes, la que ha abierto la espita en redes al preguntar por este tema del uso de "bots" para propiciar votaciones masivas ficticias a favor de algún concursante en concreto.

Amor Romeira se refirió a que "me han enviado unas pruebas de que los seguidores de Diego han utilizado esa trampa para votar 200 veces una sola persona". Y entonces han saltado seguidores del programa para dejarle claro que es una práctica supuestamente más extendida. Y señalando en mayor medida a movimientos a favor de otros dos concursantes.

A ver... alguien sabe como es eso de los boots??

Me han enviado unas pruebas de que los seguidores de Diego han utilizado esa trampa para votar 200 veces una sola persona.



Lo legal es un voto por persona! Que saben de esto? #Supervivientes2023#Boots — Amor Romeira (@AmorRomeira) 1 de mayo de 2023

Hay acusaciones cruzadas en este sentido: "¿Ahora vienes con esas, Amor, ahora cuando sale Diego?. Llevan haciéndolo las adaristas y los de Asraf semanas, busca capturas y ahí tienes las pruebas. Y no votan 200 veces, votan miles de veces. Si vosotros y tú cadena sabéis de toda la vida que hay trampas en las votaciones...", le replican. Otro comentario: "Eso es lo que han conseguido quitando el voto de pago. Las adaristas son especialistas en esos votos, no es nada nuevo". Y más: "Lo llevan haciendo los adaristas desde Secret Story, cuando el voto es gratuito, hay esas trampas; cuando hay que pagar, ganan otros".

Lo cierto es que muchos apuntan hacia el mismo bando, que por otra parte se hace notar mucho en las redes sociales: "¿200 votos? Las adaristas y las de Asraf, por ejemplo, están haciendo miles de votos por persona cada día, date una vuelta por sus cuentas y verás...".

Es tan difícil discernir quién tiene razón en esta discusión entre telespectadores como entre las diferentes versiones de los encontronazos que se producen en la isla. Este Supervivientes sigue siendo un auténtico avispero en el que cualquiera puede salir picoteado. Y si no, que se lo digan a Yaiza...