Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ha desvelado el origen de su relación con Alejandra Rubio. "A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este" porque "ella quiere ser actriz". Según sus palabras, "no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra", en alusión a Terelu Campos, Carmen Borrego y María Teresa Campos.

En ese momento "le escribo y le digo 'te apetece que nos tomemos un té y me expliques un poco cómo funciona este mundo'" de la televisión y quedan.

En ese primer encuentro, Costanzia reconoce que se quedó prendada de ella: "Me pareció muy guapa y me parece que tiene una personalidad arrolladora, tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener".

"Ni me gustó ni me apeteció"

A partir de ahí, comenzaron a quedar y no pudieron mantener su relación en secreto ante la atención mediática de todas sus citas. De hecho, este es un punto que no agrada a Costanzia: "Ni me gustó ni me apeteció" ser fotografiado.

Por ello, Carlo Costanzia reconoce que su historia de amor con Alejandra Rubio "es una relación demasiado estable con todo lo que ha pasado y estando en el foco mediático todo el día".