Ya hace más de un mes que Rafa Castaño se hizo con el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra'. En total, el concursante se llevó 2.272.000 euros, ¿en qué lo está invirtiendo?

A pesar de lo que muchos pensarían, a Rafa no se le ha subido la fama a la cabeza. El concursante de raíces zamoranas ha vuelto a hablar cuando se cumple más de un mes de su hazaña en 'Pasapalabra'. Tras una entrevista con la revista Pronto, Castaño desvela en qué se esta gastando el dinero del premio, algo que a muchos puede sorprender.

Su capricho particular: "tranquilidad"

Descontando el "pellizco" que se lleva Hacienda, Rafa se quedó con 1,2 millones de euros, una cifra lejos del premio inicial pero que no está nada mal para darse algún que otro capricho. Ya antes de ganar el premio el concursante avisaba en qué se lo gastaría, en "ganar tranquilidad". Algo que, al parecer, está cumpliendo a rajatabla. Y es que Rafa, según cuenta en la entrevista, no tiene interés en darse grandes caprichos, "no quiero un piso, ni un coche, ni lujos, por que no los necesito", dijo.

En la misma entrevista reconoce que en lo único que piensa es algo tan sencillo como "comprar libros" y tumbarse a leerlos, además de comer y viajar. Placeres humildes y sobrios para un concursante que siempre ha querido mostrarse apartado de la luz pública.