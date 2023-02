El zamorano Daniel Morales pondrá voz a un personaje de Los Simpson. El joven, más conocido por su alias como 'Hermoti', ya forma parte de la televisiva "familia amarilla", tal y como él mismo ha dado a conocer a través de sus redes sociales.

Hermoti encarnará a Hubert Wong, un magnate tecnológico que en el futuro será el prometido de Lisa. De este modo, el joven zamorano, ingeniero aeronáutico, vuelve a dar un paso de gigante en su carrera profesional como actor de doblaje en la popular serie de dibujos animados de más de treinta años de historia.

Pues sí, chaveas!! Ya soy parte de la familia amarilla...mi otra familia💛

Y sinceramente es de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida.



Doy voz a Hubert Wong, un magnate tecnológico que en el futuro es el prometido de Lisa.



Lo tenéis en @DisneyPlusES

34x09!!🥹 pic.twitter.com/jyV40BbRZK — Hermoti (@hermoti) 22 de febrero de 2023

Según sus palabras, se trata de una "preciosa oportunidad" en su trayectoria, impulsada desde hace años gracias a su talento y a la acogida del público de versiones como 'Despacito' de Luis Fonsi, 'Lo malo' de Aitana y Ana War o 'La Gusa' de Karol G y Nicki Minaj antes del confinamiento en plataformas y redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok.

"Mil gracias a todos por los cientos de mensajes de felicitación, sois la puta pollísima. Me siento muy querido por vosotros. GRACIAS", ha escrito Hermoti. "Quién le iba a decir a ese niño al que reñían por ver Los Simpson y no comer, que esto iba a pasar. Me escucho entre Isacha Mengíbar, Chelo Vivares, Juan Perucho, David García y todos los demás, y me pongo a llorar", expresa emocionado.

En 2017, hablábamos con él en esta entrevista: "Puedes tener mucho talento, colgar un vídeo en YouTube y que no te vea nadie". El pasado mes de noviembre, el joven zamorano Daniel Morales fue nominado por TikTok para los Premios For You Fest en la categoría de creador referente de entretenimiento.