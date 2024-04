¿A quién no le va a gustar una barbacoa con la llegada del buen tiempo? El sol y las altas temperaturas invitan a comer en exteriores y a comenzar la temporada de las barbacoas, sardinadas, paellas o parrilladas de verduras, según gustos. Pero no todo el mundo puede disponer de un patio o una terraza donde realizarlas, o no quiere preparar una brasa -con el trabajo que conlleva- para dar de comer únicamente a un par de comensales.

Por eso, te proponemos estas siete recetas para hacer en barbacoa con la air fryer. Tan solo necesitas una freidora de aire y los ingredientes que utilizarías en una barbacoa al uso. Ve a tu supermercado o carnicería de confianza, elige lo que más te guste y a disfrutar. ¿Cómo hacer barbacoa en la air fryer? Morcilla: corta la morcilla en rodajas y cocínalas a 200 grados durante 10 minutos

Criollos: tan solo mételos en la air fryer a 190 grados y 15 minutos

Costillas: tienen que ser finas. 180 grados y 20 minutos

Pinchos de pollo/pavo: 190 grados y 13 minutos

Salchichas 190 grados y 12 minutos

Panceta o torrezno: 200 grados y 12-15 minutos

Pulpo a la brasa: el pulpo tiene que estar cocido con anterioridad. 200 grados y 14 minutos La air fryer tiene sus limitaciones, sobre todo en cuanto a tamaño, pero es una alternativa muy buena a la clásica barbacoa. También puedes probar a complementar tu parrilla con la freidora de aire. Elige qué alimentos cocinar en ella y ahorrarás mucho tiempo.