¿Quién dice que no se puede comer rico y saludable? Esta napolitana de chocolate es la prueba. Solo necesitas una freidora de aire o 'air fryer' y tres ingredientes muy básicos para pecar todas las veces que quieras sin arrepentirte después. La verdad es que este electrodoméstico ha revolucionado los hogares con la posibilidad de cocinar sano y muy delicioso.

La receta viene a cargo del influencer culinario Alberto Ugarte, más conocido como @ugar90. Este cocinero imaginiativo y dicharachero acostumbra a sorprendernos con recetas rápidas, dulces o saladas, y muy sabrosas para hacer en la 'air fryer', y siempre con mucho humor y una energía desbordante.

La revolución de las 'air fryer'

Si no tienes una 'air fryer', nunca es tarde para hacerte con una. Las freidoras de aire (aunque su función es más parecida a la de un horno) tienen ventajas importantes. Para empezar, son capaces de ajustar la temperatura a la que se cocinan los alimentos en cuestión de segundos. Además, sus recetas suelen ser bastante sencillas, y, como extra, al no usar la gran cantidad de aceite requerida para una fritura tradicional, el sazonado puede ser más preciso y elaborado, porque no se va a quedar la mitad en el aceite de la sartén.

Aperitivos para la freidora de aire

Este electrodoméstico es ideal para cocinar recetas ricas, sencillas y rápidas, como patatas fritas, alitas de pollo, fingers de queso, bocaditos de panceta, rollitos de salchicha y cebolla dulce... No te pierdas todas sus posibilidades en este enlace.

Cómo hacer una napolitana en 'air fryer', paso a paso

Ingredientes: 70 gramos de almendra molida

1 cucharada grande de yogur griego

Chocolate negro o sin azúcar

Opcional: huevo batido para decorar

Paso a paso: Mezcla los ingredientes en un bol

Divide la masa en dos y dale forma

Introduce el chocolate y sella la masa

Pinta con huevo

Cocina en 'air fryer' 12 minutos a 180 grados



Y así de fácil tienes una receta de napolitana de chocolate saludable. ¿Te atreves a hacerla? ¡Comparte con nosotros el resultado!