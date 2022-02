La 36ª edición de los Premios Goya, que tendrá lugar este sábado 12 de febrero en el Palau de Les Arts de Valencia, se celebrará dentro de la nueva normalidad -con algunas restricciones y medidas de seguridad entre los nominados y los invitados- y con novedades como la ausencia de presentadores.

Así, todos los nominados a los Goya 2022, acompañantes y entregadores de los premios están obligados a someterse a una prueba PCR y algunos ya han dado positivo en Covid, por lo que no podrán acudir presencialmente a la gala de este sábado en el Palau de les Arts de Valencia.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Academia de Cine, se ha enviado un correo a todos los asistentes a la gala, incluidos actores y actrices, en el que se indica el uso obligatorio de mascarilla, gel hidroalcohólico y se aconseja no realizar manifestaciones de afecto tales como dar la mano, besos y abrazos.

En el apartado de los premios, una película parte con el cartel de favorito y, además, de manera muy destacada: 'El buen patrón', la película de Fernando León de Aranoa protagonizada por Javier Bardem. Esta película arrasó en los anuncios de candidaturas optando a 20 estatuillas de diferentes categorías, siendo la más nominada en la historia de estos premios -el anterior récord lo ostentaba 'Días contados', de Imanol Uribe, con 19 candidaturas-.

La cinta de León de Aranoa optará al Goya en las principales categorías (película, dirección y guion original), además de contar con Bardem como candidato a mejor actor protagonista -pese a no conseguir entrar en actriz protagonista, sí ha logrado tres nominaciones de cuatro en la categoría de actor de reparto-.

A 'El buen patrón' le sigue 'Maixabel', la cinta de Icíar Bollaín protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo -ambos también con nominaciones, que optará a 14 'cabezones'. Con ocho nominaciones estará 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, que pese a entrar en mejor película y dirección, no ha conseguido nominación a mejor guion original.

Los Goya y los Oscar

No obstante, hay que recordar que 'El buen patrón' ya ha sufrido un revés en esta carrera de premios, al quedarse fuera de las cintas seleccionadas por la Academia de Hollywood para mejor película extranjera. En cualquier caso, la gala sí contará con la presencia de los cuatro españoles nominados a los Oscar 2022: Penélope Cruz y Alberto Iglesias (por 'Madres paralelas'), Javier Bardem ('Being The Ricardos') y Alberto Mielgo ('El limpiaparabrisas'), sin nominación en los Goya.

Más allá de las ya citadas restricciones, respecto a lo que concierne a la gala, la Academia ha apostado en esta edición por no tener un único presentador. Al contrario que en otras ocasiones, tendrán su protagonismo a lo largo de la ceremonia -dirigida por el cineasta Dani de la Torre- nombres como Carmen Machi, Antonio Banderas, Ángela Molina, Nora Navas, Nathalie Poza o Paco Léon, entre otros.

La gala arrancará con un número musical protagonizado por las actrices y cantantes Bebe, Jedet y Cristina Castaño y ya hay actuaciones confirmadas de artistas como C. Tangana, Joaquín Sabina, Leiva y Luz Casal, además de la participación del dúo cómico Pantomima Full. Además, se espera el discurso de la actriz australiana Cate Blanchett, quien recogerá el primer Goya internacional.

¿Un nuevo 'No a la Guerra'?

El presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, Mariano Barroso, ha respaldado esta celebración recordando en una entrevista con Europa Press que la industria del cine "aporta riqueza, y no solo económica, aporta identidad y 'Marca España' y eso hay que valorarlo", aludiendo a la 'Marca España'.

"Es un momento en el que presentamos un puñado de películas impresionantes, con una riqueza increíble, no solo en el tipo de historias que se cuentan, sino también en cómo se cuentan, y que demuestran la vitalidad y la fuerza de nuestro cine, que se ve reconocida aquí y a nivel internacional", ha recalcado.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "la realidad es que la del cine es una industria que subvenciona al Estado, en contra de lo que se ha dicho muchas veces". "Aporta mucho más de lo que recibe y ya ni te digo desde la irrupción de las plataformas, que supone muchísimos impuestos para el Estado, pero también antes con las salas".

Mariano Barroso también se ha referido a la posibilidad de que durante la gala de mañana haya alusiones políticas y a la situación de Ucrania. "En la gala todas las personas que suban a recoger premios tienen libertad de expresión, faltaría más", ha dicho el responsable de la Academia, que ha planteado: "¿Y cómo vamos a estar a favor de la guerra? Ni en Ucrania ni en ningún sitio".