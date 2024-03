"Las redes sociales forman e informan"

Las I Jornadas de Atención a la Diversidad Zamora contaron con la presencia de Víctor Acebes Pérez, conocido en las redes sociales como Víctor PT, quien participó con la conferencia "La inclusión empieza en ti", en el salón de actos del IES Universidad Laboral.

–¿Cómo se puede afrontar el tema de la inclusión en el aula, qué quiere transmitir en sus conferencias?

–Con este tipo de ponencias, y también en mis redes sociales cada día, transmito que la educación necesita un cambio de mentalidad no solo en el profesorado, también a nivel social, con respecto a la atención a la diversidad. Tenemos que dejar de centrarnos en las necesidades y ver un poco también las fortalezas que tienen los niños y las niñas, aprovechar todo lo que tenemos en nuestra mano para dar un rumbo más inclusivo a las metodologías que usamos.

–¿Es algo que, básicamente, se tiene que afrontar desde los miembros de la comunidad educativa?

–En mis charlas, me gusta dejar claro que para que este cambio sea posible, aparte de formación del profesorado y un cambio de mentalidad social general, necesitamos que las administraciones educativas nos doten de recursos, sobre todo recursos personales. En la actualidad, los centros tenemos muy pocos para atender a la diversidad como se merece.

–Ese cambio de mentalidad tan necesario, ¿se podría comenzar a trabajar en las propias facultades de Educación, que están formando a los futuros maestros?

–Es muy importante y es básico, porque las nuevas generaciones de docentes salen de ahí. Y si lo hacen con este cambio de mentalidad ya asimilado, tendremos un largo camino recorrido.

–Está claro que en ese camino tenemos que avanzar todos. ¿Es posible que, a menudo, los mayores veamos muchos más baches y dificultades que la propia infancia?

–Muchas de las barreras que nos encontramos yo las denomino "barreras de adultos", porque los niños no las perciben. Ellos, básicamente, aprenden de cómo nosotros nos comportamos frente a la diversidad. Así que, si empezamos a normalizar y a ver que cada persona tiene una condición y una personalidad distinta y que las diferentes condiciones, trastornos o necesidades, forman parte de la personalidad y de la condición de cada persona, es decir, si normalizamos y naturalizamos que cada uno somos diferentes, los niños van a crecer apreciando esa diferencia como algo más y no como algo negativo.

–El beneficio de este cambio para los niños con dificultades es obvio, pero, ¿también pueden salir beneficiados sus compañeros?

–Las necesidades educativas categorizadas y que la ley nos dice que existen son unas pocas, pero luego hay mucho más allá. Hay distintos tipos de familias, de culturas, de ideales, de idiomas… y todo eso también es diversidad que no está categorizada como tal. Entonces, de este cambio de mentalidad se beneficia todo el mundo, también de tener alrededor y en el propio entorno personas diversas. De eso se favorecen aquellas que no lo son tanto, porque llegan a apreciar esa diversidad y aprenden de todos ellos.

–Es conocido por el uso que hace de las redes sociales para lanzar estos mensajes. ¿Son una buena vía para que cale entre la sociedad?

–Las redes sociales son ahora mismo una fuente fundamental de información y de formación. Personalmente, aprovecho para lanzar todos estos mensajes que ya doy en mis ponencias para así poder llegar a más gente, sobre todo a familias, intentando que ese cambio de mentalidad alcance lo máximo posible.

–¿Le pesa la responsabilidad de ser, en cierta medida, el cabecilla de este cambio en la sociedad?

–Cuando doy una conferencia, siempre espero cumplir con las expectativas que tiene la gente sobre mí. Me escriben mensajes muy bonitos y muchas veces me pongo nervioso antes de las charlas, porque pienso que a lo mejor me tienen en un pedestal que no me pertenece. Pero siempre espero motivar hacia ese cambio, encender la chispa que algunas personas necesitan. Y a los que ya están cambiando, que mi mensaje les sirva para reafirmarse y pensar que tengo razón en todo lo que expongo y que ellos ya están por el buen camino, viéndose reflejados en lo que yo digo.

