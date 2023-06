Hermanamiento educativo entre Zamora y Liverpool

Una semana corta pero intensa ha sido la vivida por los 22 niños zamoranos —alumnos de los CRA de Tábara y Gema y del colegio de Coreses— que visitaron Liverpool para reencontrarse con estudiantes ingleses del Lander Road Primary School, con quienes habían vivido ya en mayo una experiencia de convivencia en las instalaciones del CRIE (Centro Rural de Innovación Educativa) de Zamora.

Con los brazos abiertos recibieron los compañeros de Liverpool la visita zamorana, ya que la relación entre el CRIE y este centro inglés se remonta a muchos años atrás, realizando encuentros entre alumnos de 5º y 6º de Primaria, para quienes suele ser su primera visita al extranjero y también su primer viaje en avión.

Junto a ellos, viajaron cinco profesores de los centros zamoranos y del CRIE. Su director, Marcos Martínez, relata esta experiencia desde la gratitud por la acogida del colegio inglés, con las profesoras Yvonne Dineley y Sarah Bailey a la cabeza, que fueron quienes acompañaron a sus alumnos en su visita a Zamora el pasado mes.

En esta edición, por adaptación de los vuelos, el grupo zamorano aterrizó en el aeropuerto de Manchester y allí les estaba esperando Dineley para llevarlos hasta su alojamiento de Liverpool, el hotel The Lake House, «rodeado de naturaleza por todos lados y con un centro deportivo acuático», describe el director del CRIE.

Primeras impresiones

Una vez que se instalaron en sus habitaciones, recuperaron fuerzas con una cena y pasearon por la zona verde que rodea el lago. «Incluso pudimos ver la puesta de sol en la playa de Crosby con sus hombres de hierro, diferentes figuras humanas que están enclavadas en la arena o en el mar a diferentes alturas. Todo un espectáculo visual», señala Martínez, quien recuerda que, desde allí, se podía vislumbrar Gales.

Tras el descanso del viaje, al día siguiente fueron a buscar a sus compañeros de Lander Road para visitar juntos la ciudad de Chester. Allí se dividieron en dos grupos, con los que descubrieron los orígenes romanos de esta localidad desde dos perspectivas diferentes: mientras unos tenían una experiencia directa con visita guiada junto a un soldado romano, otros acudían al museo interactivo de la ciudad.

No terminaban ahí los planes de ese primer día, ya que, tras hacer un picnic y comer un helado en Chester mientras paseaban junto al río, el autobús les llevó hasta los estadios de fútbol del Anfield y Goodison, donde pudieron sacarse fotos, de los que disfrutaron los más forofos.

El día inglés se remató con una cena en un típico pub de la zona, antes de despedirse para irse a dormir, los ingleses a sus casas y los zamoranos al hotel, puesto que allí no cuentan con unas instalaciones como las del CRIE, que pueden acoger a todo el grupo para una convivencia de 24 horas.

Aun así, las jornadas se vivieron con la misma intensidad, gracias a la variedad de actividades programadas. La propia ciudad de Liverpool fue la protagonista del segundo día, con la visita a la Catedral Metropolitana y un paseo por la calle que la separa de la seo anglicana, denominada The Hope Street — traducido como «la calle de la esperanza», en alusión a la unión de las gentes más allá de su fe—, para continuar con una comida en un restaurante «que parecía un auténtico palacio», según el director del CRIE, «con una planta reservada solo para nosotros», añade. No pudo faltar tampoco la visita a The Cavern, donde tocaban los Beatles antes de la fama, ni probar el famoso plato inglés de fish and chips o comprar algún recuerdo.

Actividades del último día

El último día, los zamoranos visitaron el colegio para conocer sus instalaciones y forma de aprender, finalizando con una asamblea en la que pusieron en común las diferentes actividades de estas jornadas, que tenían como lema «Viajamos para cambiar no de lugar, sino de ideas».

Desde el CRIE se reconoce que el regreso a un programa educativo «más que consolidado» es toda una alegría. «El proyecto ha salido de diez en ambos países», asegura Marcos Martínez, quien también señala que «siempre hay cosas que mejorar», por lo que se está realizando un cuestionario entre los docentes participantes para «pulir esos pequeños detalles de cara a la próxima edición», sobre la que asegura que «saldrá todavía mejor que esta», augura.