El adelanto electoral de los comicios generales al 23 de julio ha pillado con el pie cambiado a medio país. No solo porque muchos están fuera de su casa -y no todos tienen vacaciones contratadas antes de la convocatoria para poder alegar, algunos tienen apartamento o se van a casa de sus primos- sino porque otros tantos han visto "tocados" sus periodos de descanso en sus puestos de trabajo o, simplemente, están con el miedo en el cuerpo por si les toca mesa.

Una vez sorteadas las mesas electorales, quienes sea titulares o suplentes ya habrán recibido la notificación. Así que si no tienes nada... respira tranquilo. Pero ¿qué pasa si el titular y el suplemente alegan y quedan exentos? ¿Hay que repetir el sorteo y puede tocarte? Por partes

Alegaciones: siete días

Los ciudadanos que hayan sido designados como miembros de una mesa electoral en su ciudad desponen de siete días para alegar, una semana pero desde la notificación. Podrán presentar recurso ante la Junta Electoral de Zona que deberá resolveras en un plazo de cinco días. En el caso de que exima a los titulares de una mesa, la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) especifica que la sustitución irá a parar "al primer suplente".

Pero, ¿qué pasa si tanto los titulares como los suplentes logran librarse? En este caso, procederían a comunicar la sustitución al primero de los dos suplentes establecidos por cada integrante de la mesa que no haya sido exonerado: es decir, si el primer suplente ha alegado con respuesta positiva, pasaría al segundo. ¿Y si el segundo suplente también se libra? Por regla general, el sorteo que realizan los ayuntamientos expide una lista mucho más amplia de suplentes. Si no es el caso de tu ayuntamiento, podría llegar a celebrarse un sorteo para la designación.

En cualquier caso, sería muy improbable que esto ocurriera la que la Ley Electoral se cura en salud al respecto. Si el mismo día de la celebración no se presenta ninguno de los integrantes designados, el primer ciudadano que se presente a votar será "el elegido". Así que no hace falta que seas el primer en cruzar el umbral del colegio electoral... porque igual no sales de allí hasta por la noche.